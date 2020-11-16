Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах
Причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений, заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.
«В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения», — заявил глава правительства.
Мишустин попросил правительство регионов «неукоснительно» соблюдать санитарные правила, заявленные Роспотребнадзором, и контролировать их исполнение. Премьер-министр подчеркнул, что местные руководители должны «действовать проактивно, не дожидаясь ухудшения ситуации».
Ранее в ходе президиума глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прирост заболеваемости коронавирусом продолжается в 25 регионах страны, тогда как снижение отмечено только в трех. Хуже всего, по ее словам, обстоит ситуация в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области.
Сегодня в России вновь было выявлено рекордное число заболевших, у которых в течение суток обнаружили коронавирус — 22 778. По статистике оперштаба на 16 ноября, показатель превышает 22 тыс. уже три дня. Общее количество заражений, зарегистрированных в стране за время пандемии, составляет 1 948 603. При этом 1 453 849 пациентов с COVID-19 выздоровели, 33 489 умерли, 461 265 находятся в активной стадии заболевания.