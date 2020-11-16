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Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах

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Причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений, заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

«В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения», — заявил глава правительства.

Мишустин попросил правительство регионов «неукоснительно» соблюдать санитарные правила, заявленные Роспотребнадзором, и контролировать их исполнение. Премьер-министр подчеркнул, что местные руководители должны «действовать проактивно, не дожидаясь ухудшения ситуации».

Ранее в ходе президиума глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прирост заболеваемости коронавирусом продолжается в 25 регионах страны, тогда как снижение отмечено только в трех. Хуже всего, по ее словам, обстоит ситуация в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области.

Сегодня в России вновь было выявлено рекордное число заболевших, у которых в течение суток обнаружили коронавирус — 22 778. По статистике оперштаба на 16 ноября, показатель превышает 22 тыс. уже три дня. Общее количество заражений, зарегистрированных в стране за время пандемии, составляет 1 948 603. При этом 1 453 849 пациентов с COVID-19 выздоровели, 33 489 умерли, 461 265 находятся в активной стадии заболевания.

Ранее по теме: Песков объяснил отсутствие локдауна по коронавирусу в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных