Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах

Сегодня в России вновь было выявлено рекордное число заболевших, у которых в течение суток обнаружили коронавирус — 22 778. По статистике оперштаба на 16 ноября, показатель превышает 22 тыс. уже три дня. Общее количество заражений, зарегистрированных в стране за время пандемии, составляет 1 948 603. При этом 1 453 849 пациентов с COVID-19 выздоровели, 33 489 умерли, 461 265 находятся в активной стадии заболевания.