Песков объяснил отсутствие локдауна по коронавирусу в России

«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики. Но в то же время точечно вводятся определённые ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», — сказал Песков. По словам Пескова, ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. Особое внимание власти уделяют регионам, в которых система здравоохранения перегружена.