Песков объяснил отсутствие локдауна по коронавирусу в России
Многие страны не вводят карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, потому что имеют необходимый потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики, определенные ограничения вводятся на уровне регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики. Но в то же время точечно вводятся определённые ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», — сказал Песков. По словам Пескова, ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. Особое внимание власти уделяют регионам, в которых система здравоохранения перегружена.
9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 000 скончались.