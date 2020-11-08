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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась

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Московские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до 22 ноября, поскольку ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Продлены, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду», — рассказал он.

Собянин пояснил, что введение жестких ограничительных мер пока не планируется, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой. Мэр также посоветовал москвичам не заниматься самолечением, отметив, что 95% умерших от коронавируса в больницах пытались самостоятельно выбрать подходящее лекарство.

В минувшую пятницу заместитель мэра города Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. По ее словам, в Москве развернуто более 15 000 коек для больных коронавирусной инфекцией, 70% из них занято. Есть и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, добавила Ракова.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более 250 тыс. жителей России с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в стационарах

Ранее по теме: Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных