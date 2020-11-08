Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась
Московские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до 22 ноября, поскольку ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Продлены, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду», — рассказал он.
Собянин пояснил, что введение жестких ограничительных мер пока не планируется, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой. Мэр также посоветовал москвичам не заниматься самолечением, отметив, что 95% умерших от коронавируса в больницах пытались самостоятельно выбрать подходящее лекарство.
В минувшую пятницу заместитель мэра города Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. По ее словам, в Москве развернуто более 15 000 коек для больных коронавирусной инфекцией, 70% из них занято. Есть и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, добавила Ракова.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более 250 тыс. жителей России с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в стационарах