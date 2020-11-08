Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась

В минувшую пятницу заместитель мэра города Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. По ее словам, в Москве развернуто более 15 000 коек для больных коронавирусной инфекцией, 70% из них занято. Есть и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, добавила Ракова.