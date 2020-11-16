Законопроекты об изъятии детей из семьи отозвали из Госдумы
Авторы двух законопроектов об изъятии детей из семьи по решению суда отозвали свои инициативы на доработку, сообщил журналистам соавтор одного из документов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее, в июле, Крашенинников совместно с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы опеки не могут забирать детей у родителей без решения суда. Исключением являются лишь случаи угрозы жизни ребенка. При этом суд после получения обращения органов защиты детей должен был принять решение, забирать ли ребенка из семьи, в течение суток.
Аналогичный пакет законопроектов, предусматривающий особый порядок изъятия детей у родителей при участии суда, был также внесен в Совфед группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Обе инициативы в итоге подверглись критике, в том числе со стороны правительства и РПЦ.