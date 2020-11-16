Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Законопроекты об изъятии детей из семьи отозвали из Госдумы

Ведомости

Авторы двух законопроектов об изъятии детей из семьи по решению суда отозвали свои инициативы на доработку, сообщил журналистам соавтор одного из документов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее, в июле, Крашенинников совместно с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы опеки не могут забирать детей у родителей без решения суда. Исключением являются лишь случаи угрозы жизни ребенка. При этом суд после получения обращения органов защиты детей должен был принять решение, забирать ли ребенка из семьи, в течение суток.

Аналогичный пакет законопроектов, предусматривающий особый порядок изъятия детей у родителей при участии суда, был также внесен в Совфед группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Обе инициативы в итоге подверглись критике, в том числе со стороны правительства и РПЦ.

Ранее по теме: Порядок изъятия детей из семьи вызвал серьезные споры

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных