Законопроекты об изъятии детей из семьи отозвали из Госдумы

Ранее, в июле, Крашенинников совместно с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы опеки не могут забирать детей у родителей без решения суда. Исключением являются лишь случаи угрозы жизни ребенка. При этом суд после получения обращения органов защиты детей должен был принять решение, забирать ли ребенка из семьи, в течение суток.