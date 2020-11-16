СК возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в клинике в Москве

По данным следователей, частная клиника в Москве оказывала услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, что привело к смерти пяти пациентов и причинению еще одной пациентки вреда здоровью средней тяжести. У клиники не было лицензии на медицинские услуги, которые оказывались пациентам, добавили в СК.