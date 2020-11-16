СК возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в клинике в Москве
Следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», говорится на сайте СК.
По данным следователей, частная клиника в Москве оказывала услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, что привело к смерти пяти пациентов и причинению еще одной пациентки вреда здоровью средней тяжести. У клиники не было лицензии на медицинские услуги, которые оказывались пациентам, добавили в СК.
В сообщении говорится, что ранее арбитражный суд Москвы лишил клинику лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность по иску Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, руководство и сотрудники клиники будут допрошены, добавили в СК.
Росздравнадзор ранее сообщил, что, согласно обращениям граждан, в клинике оказывали психологическое давление на родственников пациентов, чтобы получить деньги. Один из заявителей рассказал, что родственников пациентов просили переводить оплачивать лечение переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников, а не на рассветный счет клиники. Наибольшая переведенная сумма, согласно обращениям, составила более 800 000 руб.