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СК возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в клинике в Москве

Ведомости

Следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», говорится на сайте СК.

По данным следователей, частная клиника в Москве оказывала услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, что привело к смерти пяти пациентов и причинению еще одной пациентки вреда здоровью средней тяжести. У клиники не было лицензии на медицинские услуги, которые оказывались пациентам, добавили в СК.

В сообщении говорится, что ранее арбитражный суд Москвы лишил клинику лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность по иску Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, руководство и сотрудники клиники будут допрошены, добавили в СК.

Росздравнадзор ранее сообщил, что, согласно обращениям граждан, в клинике оказывали психологическое давление на родственников пациентов, чтобы получить деньги. Один из заявителей рассказал, что родственников пациентов просили переводить оплачивать лечение переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников, а не на рассветный счет клиники. Наибольшая переведенная сумма, согласно обращениям, составила более 800 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных