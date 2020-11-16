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В Ивановской области не хватает мест в моргах из-за коронавируса

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Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил о существенном росте нагрузки на морги в регионе из-за коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нагрузка существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — сказал Фокин на брифинге.

По его словам, ситуация в системе здравоохранения в регионе напряженная, а динамика заболеваемости в ближайшее время не снизится: региону потребуется не менее 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

«Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится», — добавил он.

По данным оперативного штаба, в Ивановской области на 16 ноября выявлено 13 646 случаев заболевания коронавирусом. 9 524 выздоровело, 203 человека скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных