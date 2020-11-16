В Ивановской области не хватает мест в моргах из-за коронавируса
Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил о существенном росте нагрузки на морги в регионе из-за коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Нагрузка существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — сказал Фокин на брифинге.
По его словам, ситуация в системе здравоохранения в регионе напряженная, а динамика заболеваемости в ближайшее время не снизится: региону потребуется не менее 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
«Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится», — добавил он.
По данным оперативного штаба, в Ивановской области на 16 ноября выявлено 13 646 случаев заболевания коронавирусом. 9 524 выздоровело, 203 человека скончались.