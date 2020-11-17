Онищенко назвал способы снижения риска заражения коронавирусом

В период похолодания ситуация с коронавирусом осложняется. В холодное время года важно одеваться по погоде, чтобы не простыть и не заболеть. Также нужно поддерживать адекватную температуру в жилых домах, добавил Онищенко. По его словам, группами риска при заражении коронвирусом являются люди старшего возраста и пациенты с раком, болезнями сердца и эндокринной системы.