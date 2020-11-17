Онищенко назвал способы снижения риска заражения коронавирусом
Хорошее питание, отслеживание уровня витамина D, который стимулирует иммунитет, и физическая активность помогут повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения коронавирусом, сообщило радио Sputnik со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.
В период похолодания ситуация с коронавирусом осложняется. В холодное время года важно одеваться по погоде, чтобы не простыть и не заболеть. Также нужно поддерживать адекватную температуру в жилых домах, добавил Онищенко. По его словам, группами риска при заражении коронвирусом являются люди старшего возраста и пациенты с раком, болезнями сердца и эндокринной системы.
«Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид – это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению», — пояснил Онищенко.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что заражение коронавирусом встречается в 10,3 раза чаще среди пациентов с сахарным диабетом, чем у других групп пациентов. Директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявлял, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при коронавирусе в шесть раз, риск смерти — в 12 раз.