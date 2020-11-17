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Онищенко назвал способы снижения риска заражения коронавирусом

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Хорошее питание, отслеживание уровня витамина D, который стимулирует иммунитет, и физическая активность помогут повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения коронавирусом, сообщило радио Sputnik со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

В период похолодания ситуация с коронавирусом осложняется. В холодное время года важно одеваться по погоде, чтобы не простыть и не заболеть. Также нужно поддерживать адекватную температуру в жилых домах, добавил Онищенко. По его словам, группами риска при заражении коронвирусом являются люди старшего возраста и пациенты с раком, болезнями сердца и эндокринной системы. 

«Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид – это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению», — пояснил Онищенко.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что заражение коронавирусом встречается в 10,3 раза чаще среди пациентов с сахарным диабетом, чем у других групп пациентов. Директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявлял, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при коронавирусе в шесть раз, риск смерти — в 12 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных