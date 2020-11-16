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Ученый заявил об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом в РФ

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В России нет ни одного документально подтвержденного повторного заражения коронавирусом, однако возможность повторного заболевания подтвердил научные исследования. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24». 

«Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая», — сказал он. 

Человек может повторно заразиться коронавирусом, если при первом заражении иммунитет к COVID-19 был слабо выражен, заявлял ранее вирусолог, профессор научного центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik. По его словам, повторное заражение коронавирусом возможно, однако происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Альтштейн подчеркнул, что ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией человек должен соблюдать меры предосторожности наравне со всеми.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также заявлял, что повторное заражение коронавирусом возможно в редких случаях и зависит от особенностей иммунной системы человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных