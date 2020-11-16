Ученый заявил об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом в РФ

Человек может повторно заразиться коронавирусом, если при первом заражении иммунитет к COVID-19 был слабо выражен, заявлял ранее вирусолог, профессор научного центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik. По его словам, повторное заражение коронавирусом возможно, однако происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Альтштейн подчеркнул, что ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией человек должен соблюдать меры предосторожности наравне со всеми.