В России третий день подряд фиксируют более 22 000 новых случаев коронавируса

В России третий день подряд фиксируют более 22 000 новых случаев коронавирусаВ Москве более 6 300 заболевших
В России за сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 948 603. Умерли за день 303 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 489.
Вчера, 15 ноября, оперштаб сообщил о 22 572 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6360 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4244 пациентов. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2039), Подмосковье (+810), Нижегородская область (+403) и республика Карелия (+353).
За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 453 849.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 54,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — свыше 11 млн случаев, Индии (8,8 млн), Бразилии (5,9 млн) и Франции (1,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.