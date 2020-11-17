Россияне назвали главные признаки качественной жизни

Более половины — 54,7% россиян заявили, что их полностью или скорее устраивает качество их жизни. Чаще всего удовлетворены качеством жизни женщины — 56,9% против 52,6% мужчин. По данным опроса, довольны качеством своей жизни чаще всего молодые люди в возрасте 18-29 лет — почти 62% респондентов, люди в возрасте 30-49 лет — 54,2%, респонденты старше 60 лет — 52,5%. Чаще всего выражали недовольство качеством жизни опрошенные 50-59 лет — 51,3%.