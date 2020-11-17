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Россияне назвали главные признаки качественной жизни

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Главным признаком качественной жизни для россиян оказалось хорошее здоровье. Это следует из исследования, проведенного в октябре компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». В исследовании приняли участие около 1,5 тыс. человек, из них 48% мужчин и 52% женщин. Участникам предлагалось ответить на вопросы, считают ли они свою жизнь качественной и что именно считают главными показателями качественной жизни.

К главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину отнесли 70,4% опрошенных. Главными показателями качественной жизни также считаются высокий уровень дохода — 41,6% и наличие собственного жилья — 31,7%. возможность путешествовать по стране и/или миру (18%), высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты (17,3%) и интересная работа или свое дело (14,7%).

Меньше опрошенных назвали критериями качества жизни возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), и наличие автомобиля (4,2%). Реже всего признаком качественной жизни россияне называют жизнь в столице или крупном городе (0,4%). В то же время, отвечая на вопрос, какие атрибуты качественной жизни у них есть, россияне чаще всего называли наличие автомобиля (67,1%).

Более половины — 54,7% россиян заявили, что их полностью или скорее устраивает качество их жизни. Чаще всего удовлетворены качеством жизни женщины — 56,9% против 52,6% мужчин. По данным опроса, довольны качеством своей жизни чаще всего молодые люди в возрасте 18-29 лет — почти 62% респондентов, люди в возрасте 30-49 лет — 54,2%, респонденты старше 60 лет — 52,5%. Чаще всего выражали недовольство качеством жизни опрошенные 50-59 лет — 51,3%. 

В Москве довольны качеством жизни 69,5% жителей, в Санкт-Петербурге — 52%. Качеством жизни также довольны жители Северо-Западного ФО — 62,3%, Северо-Кавказского — 56,9%, Уральского — 54,8% и Приволжского — 53,7%. Чаще всего выражали недовольство опрошенные жители Дальневосточного ФО — 53,8%, Сибирского — 50,4% и Южного ФО — 50,3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных