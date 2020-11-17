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Зимняя сессия в российских вузах пройдет онлайн

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Предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

«Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате», — цитирует ТАСС Фалькова.

11 ноября Минобрнауки с целью снижения рисков распространения коронавируса выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. О переходе на «удаленку» объявили в том числе МГУ им. Ломоносова и МГИМО. На дистанционном режиме обучения также находятся московские старшеклассники.

Ранее по теме: МГУ объявил о переходе на дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных