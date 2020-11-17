Зимняя сессия в российских вузах пройдет онлайн
Предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
«Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате», — цитирует ТАСС Фалькова.
11 ноября Минобрнауки с целью снижения рисков распространения коронавируса выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. О переходе на «удаленку» объявили в том числе МГУ им. Ломоносова и МГИМО. На дистанционном режиме обучения также находятся московские старшеклассники.