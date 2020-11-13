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МГУ объявил о переходе на дистанционное обучение

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МГУ им. Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщается на странице университета «Вконтакте».

«Выпущен приказ Ректора МГУ №1104 «Об организации образовательной деятельности в Московском университете». С 16 ноября и до особого распоряжения МГУ переходит на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

О переходе на дистанционной формат объявил и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в интервью «Россия 24». «Конечно, это решение не может нас радовать, но мы понимаем, что оно носит вынужденный характер. Естественно, как и все другие вузы, мы переходим на дистант», — цитируют «Вести.ru» Торкунова.

11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О новых ограничениях из-за коронавируса объявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее по теме: Минобрнауки поручило перевести на дистанционку вузы Москвы и Петербурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных