МГУ объявил о переходе на дистанционное обучение

О переходе на дистанционной формат объявил и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в интервью «Россия 24». «Конечно, это решение не может нас радовать, но мы понимаем, что оно носит вынужденный характер. Естественно, как и все другие вузы, мы переходим на дистант», — цитируют «Вести.ru» Торкунова.