МГУ объявил о переходе на дистанционное обучение
МГУ им. Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения, соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщается на странице университета «Вконтакте».
«Выпущен приказ Ректора МГУ №1104 «Об организации образовательной деятельности в Московском университете». С 16 ноября и до особого распоряжения МГУ переходит на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.
О переходе на дистанционной формат объявил и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в интервью «Россия 24». «Конечно, это решение не может нас радовать, но мы понимаем, что оно носит вынужденный характер. Естественно, как и все другие вузы, мы переходим на дистант», — цитируют «Вести.ru» Торкунова.
11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О новых ограничениях из-за коронавируса объявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.