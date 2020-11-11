Минобрнауки поручило перевести на дистанционку вузы Москвы и Петербурга

Минобрнауки России приказало перевести свои подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса, следует из приказа министерства, опубликованного в его Telegram-канале.