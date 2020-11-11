Минобрнауки поручило перевести на дистанционку вузы Москвы и Петербурга
Минобрнауки России приказало перевести свои подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса, следует из приказа министерства, опубликованного в его Telegram-канале.
«Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москва и г. Санкт-Петербург, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.
Руководителям подведомственных вузов в других регионах министерство рекомендовало перейти на дистанционный режим обучения по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса.
Кроме того, руководителям образовательных организаций рекомендуется предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов, в том числе единовременные выплаты для компенсации затрат на проезд к месту жительства и обратно.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Сегодня о новых ограничениях из-за коронавируса объявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения.