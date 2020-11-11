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Минобрнауки поручило перевести на дистанционку вузы Москвы и Петербурга

Ведомости

Минобрнауки России приказало перевести свои подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса, следует из приказа министерства, опубликованного в его Telegram-канале.

«Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москва и г. Санкт-Петербург, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Руководителям подведомственных вузов в других регионах министерство рекомендовало перейти на дистанционный режим обучения по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса.

Кроме того, руководителям образовательных организаций рекомендуется предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов, в том числе единовременные выплаты для компенсации затрат на проезд к месту жительства и обратно. 

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Сегодня о новых ограничениях из-за коронавируса объявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения.

Ранее по теме: Студентов в Подмосковье переведут на дистанционку из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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