Студентов в Подмосковье переведут на дистанционку из-за коронавируса
Студенты вузов и колледжей Московской области с 16 ноября перейдут на дистанционный формат обучения в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«С понедельника студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в высших учебных заведениях, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», — сказал Воробьев на заседании областного правительства, трансляцию которого вел телеканал «360».
Губернатор пояснил, что это делается для того, чтобы «разорвать эпидемиологические цепочки», частью которых в значительной степени являются учащиеся, и стабилизировать рост объемов госпитализаций в регионе.
Ранее Воробьев заявил, что власти Московской области намерены заблокировать с 11 ноября социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса. Губернатор подчеркнул, что именно старшее поколение переносит инфекцию в тяжелой форме и «задерживается» в стационарах, нагрузка на которые постоянно растет. В то же время он отметил, что система здравоохранения региона справляется с усиливающимся потоком больных, снабжена медикамекнтами, а вскоре увеличит резерв коечного фонда до 19 тыс.
В регионе уже действует ряд ограничений в связи с коронавирусом. В частности, 6 ноября был продлен запрет на массовые мероприятия до 22 ноября. В регионе с конца октября запрещено посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.
На 9 ноября, по данным оперштаба, в Московской области было зафиксировано 660 новых случаев коронавируса — третий результат после Москвы (6897) и Санкт-Петербурга (1403). Всего в России на сегодня зарегистрирован рекордный с начала пандемии суточный прирост зараженных: 21 798. Кроме того, за сутки 10 722 пациента выздоровели. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19.
За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.