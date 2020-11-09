Студентов в Подмосковье переведут на дистанционку из-за коронавируса

Ранее Воробьев заявил, что власти Московской области намерены заблокировать с 11 ноября социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса. Губернатор подчеркнул, что именно старшее поколение переносит инфекцию в тяжелой форме и «задерживается» в стационарах, нагрузка на которые постоянно растет. В то же время он отметил, что система здравоохранения региона справляется с усиливающимся потоком больных, снабжена медикамекнтами, а вскоре увеличит резерв коечного фонда до 19 тыс.