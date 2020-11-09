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Воробьев анонсировал новые ограничения в Подмосковье из-за коронавируса

Ведомости

Власти Московской области могут с 11 ноября заблокировать социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом как «напряженную», отметив, что уровень госпитализаций высокий, число вызовов скорой помощи превышает норму «в два-два с половиной раза».  «К сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелей. В эту среду мы примем решение о дополнительных ограничениях людей старшего поколения. С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты для людей старшего поколения, для того, чтобы оставить их дома», — сказал Воробьев. 

В то же время он отметил, что система здравоохранения региона обеспечена всем необходимым, как лекарствами, так и коечным фондом. «К 15 ноября мы развернем максимальное — порядка 19 тысяч — количество коек», —  сказал губернатор, отметив, что в Подмосковье постоянно наращиваются темпы и охват тестирования на коронавирус.

По данным оперштаба, на 9 ноября в Московской области суточный прирост больных коронавирусом составил 660 случаев — третий результат после Москвы (6897) и Санкт-Петербурга (1403). Всего по России, по данным на 9 ноября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число новых случаев: 21 798. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19.

За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных