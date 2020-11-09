Воробьев анонсировал новые ограничения в Подмосковье из-за коронавируса

Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом как «напряженную», отметив, что уровень госпитализаций высокий, число вызовов скорой помощи превышает норму «в два-два с половиной раза». «К сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелей. В эту среду мы примем решение о дополнительных ограничениях людей старшего поколения. С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты для людей старшего поколения, для того, чтобы оставить их дома», — сказал Воробьев.