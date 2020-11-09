Воробьев анонсировал новые ограничения в Подмосковье из-за коронавируса
Власти Московской области могут с 11 ноября заблокировать социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом как «напряженную», отметив, что уровень госпитализаций высокий, число вызовов скорой помощи превышает норму «в два-два с половиной раза». «К сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелей. В эту среду мы примем решение о дополнительных ограничениях людей старшего поколения. С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты для людей старшего поколения, для того, чтобы оставить их дома», — сказал Воробьев.
В то же время он отметил, что система здравоохранения региона обеспечена всем необходимым, как лекарствами, так и коечным фондом. «К 15 ноября мы развернем максимальное — порядка 19 тысяч — количество коек», — сказал губернатор, отметив, что в Подмосковье постоянно наращиваются темпы и охват тестирования на коронавирус.
По данным оперштаба, на 9 ноября в Московской области суточный прирост больных коронавирусом составил 660 случаев — третий результат после Москвы (6897) и Санкт-Петербурга (1403). Всего по России, по данным на 9 ноября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии число новых случаев: 21 798. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19.
За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.