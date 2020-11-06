В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил запрет на проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 22 ноября, сообщает его Telegram-канал.
«В Московской области до 22.11 продлеваются: 1. Запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — говорится в сообщении.
Исключение составят тренировки спортсменов, физкультурные и спортивные мероприятия без участия зрителей. Кроме того, до 22 ноября продлевается запрет на посещение гражданами музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, прогулки на их территориях будут разрешены.
Ранее в регионе запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.
По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса, 439 человек выздоровели, 14 – скончались. Всего в регионе зарегистрировано 90 251 случай COVID-19. Подмосковье занимает второе место среди регионов России по общему числу зарегистрированных случаев коронавируса и третье – по суточному приросту.