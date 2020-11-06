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В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил запрет на проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 22 ноября, сообщает его Telegram-канал.

«В Московской области до 22.11 продлеваются: 1. Запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — говорится в сообщении. 

Исключение составят тренировки спортсменов, физкультурные и спортивные мероприятия без участия зрителей. Кроме того, до 22 ноября продлевается запрет на посещение гражданами музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, прогулки на их территориях будут разрешены. 

Ранее в регионе запретили посещение развлекательных заведений в ночное время с 0.00 до 8.00, также действуют ограничения на походы в бани, заведения общепита, салоны красоты, ателье, гостиницы. Их работа возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. 

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса, 439 человек выздоровели, 14 – скончались. Всего в регионе зарегистрировано 90 251 случай COVID-19. Подмосковье занимает второе место среди регионов России по общему числу зарегистрированных случаев коронавируса и третье – по суточному приросту.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных