В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за суткиВ Москве 6253 новых заболевших
В России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.
Вчера, 5 ноября, оперштаб сообщил о 19 404 новых заболевших. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.
В Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 783 пациента, 69 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1171), Подмосковье (+605), Нижегородская (+431) и Архангельская (+369) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (456 689), Московская область (90 251) и Санкт-Петербург (67 434).
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 48,68 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 699 695. Первое место занимают США (9,6 млн), второе — Индия (8,41 млн), третье — Бразилия (5,59 млн).