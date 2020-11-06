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В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за сутки

В Москве 6253 новых заболевших
Анастасия Шинкеева
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887.

Вчера, 5 ноября, оперштаб сообщил о 19 404 новых заболевших. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.

В Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 783 пациента, 69 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1171), Подмосковье (+605), Нижегородская (+431) и Архангельская (+369) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (456 689), Московская область (90 251) и Санкт-Петербург (67 434).

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 48,68 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 699 695. Первое место занимают США (9,6 млн), второе — Индия (8,41 млн), третье — Бразилия (5,59 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных