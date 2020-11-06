В России впервые выявили более 20 000 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 783 пациента, 69 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1171), Подмосковье (+605), Нижегородская (+431) и Архангельская (+369) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (456 689), Московская область (90 251) и Санкт-Петербург (67 434).