«Вектор» получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины
Минздрав выдал разрешение научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.
«Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины ЭпиВакКорона на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3000 добровольцев в возрасте от 18 лет (III-IV фаза)» — следует из протокола.
Испытания должны начаться 18 ноября. Их окончание запланировано на 15 июня следующего года.
«ЭпиВакКорона» получила регистрацию в середине октября, спустя два месяца после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. Последний стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас он также находится на этапе пострегистрационных испытаний.
По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки коронавирус выявлен у 20 985 человек. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.