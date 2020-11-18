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«Вектор» получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины

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Минздрав выдал разрешение научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

«Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины ЭпиВакКорона на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3000 добровольцев в возрасте от 18 лет (III-IV фаза)» — следует из протокола.

Испытания должны начаться 18 ноября. Их окончание запланировано на 15 июня следующего года.

«ЭпиВакКорона» получила регистрацию в середине октября, спустя два месяца после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. Последний стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас он также находится на этапе пострегистрационных испытаний.

По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки коронавирус выявлен у 20 985 человек. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных