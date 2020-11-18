Бывший спецназовец США признался в шпионаже в пользу России

Дзибински-Деббинс был арестован по подозрению в шпионаже в конце августа этого года. Как следует из обвинительного заключения, его завербовали в 19 лет, когда он обучался в Университете Миннесоты и в рамках образовательной программы приехал в Челябинск. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой служил полковником ВВС России. Российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.