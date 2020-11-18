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Бывший спецназовец США признался в шпионаже в пользу России

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Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сговоре с агентами российской разведки и передаче им информации о национальной обороне США, сообщается на сайте американского Минюста.

«Сегодня Деббинс признал, что нарушил высшее доверие своей страны, передав конфиденциальную информацию о национальной безопасности русским. Деббинс предал свою присягу, свою страну и членов своей команды спецназа с намерением нанести вред Соединенным Штатам и помочь России», — приводит ведомство заявление помощника генерального прокурора по национальной безопасности США Джона Демерса.

Дзибински-Деббинс с 1998 по 2005 г. служил в химических подразделениях армии США, а затем в звании капитана перешел в спецназ. При этом российской разведкой был завербован еще в 1997 г. Как пишет пресс-служба Минюста со ссылкой на данные суда, бывший «зеленый берет» сотрудничал с российскими спецслужбами с декабря 1996 по январь 2011 г. 

Работая на российскую разведку, Дзибински-Деббинс предоставил ей данные о действиях своего подразделения и подразделений специального назначения. Кроме того, в 2008 г., оставив службу, он раскрыл России секретную информацию о своей деятельности в спецназе, утверждает Минюст. Также бывший спецназовец выдал агентам имена и информацию о нескольких членах своей команды спецназа, чтобы те могли оценить, пойдут ли они на сотрудничество с Россией.

Приговор Дзибински-Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 г. Отмечается, что ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Дзибински-Деббинс был арестован по подозрению в шпионаже в конце августа этого года. Как следует из обвинительного заключения, его завербовали в 19 лет, когда он обучался в Университете Миннесоты и в рамках образовательной программы приехал в Челябинск. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой служил полковником ВВС России. Российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных