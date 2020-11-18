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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщается на сайте организации. Документ поддержали 133 страны, 52 воздержались, против выступили США и Украина.

В резолюции выражена встревоженность из-за распространения в мире различных экстремистских политических партий, движений, идеологий, а также расистских и ксенофобских групп, которые пропагандируют нацистское движение, неонацизм и деятельность бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе за счет возведения памятников и мемориалов.

«Генеральная Ассамблея рекомендует государствам, гражданскому обществу и другим соответствующим заинтересованным сторонам использовать все возможности, в том числе возможности, предоставляемые интернетом и социальными сетями, для противодействия в соответствии с международным правом распространению идей расового превосходства или ненависти и для утверждения идеалов равенства, недискриминации, разнообразия и демократии», — говорится в тексте резолюции.

Генассамблея также выразила обеспокоенность из-за участившихся случаев осквернения и разрушения памятников героям Второй мировой войны. В ООН высказались о недопустимости и необходимости предупреждения подобных инцидентов.

США, в свою очередь, выступили против принятия резолюции, так как увидели в ней «тонко завуалированную попытку узаконить российскую дезинформацию» о том, что соседние страны прославляют нацизм. Представитель США Джейсон Мак заявил, что американская сторона выступает за свободу выражения мнений.

Советник украинского постпредства при ООН Игорь Яременко, комментируя отказ от предложенного Россией документа, сказал, что тот «не имеет ничего общего с борьбой против нацизма, неонацизма и других форм нетерпимости» и призван скрыть «пропагандистские мотивы» России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных