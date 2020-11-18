Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

«Генеральная Ассамблея рекомендует государствам, гражданскому обществу и другим соответствующим заинтересованным сторонам использовать все возможности, в том числе возможности, предоставляемые интернетом и социальными сетями, для противодействия в соответствии с международным правом распространению идей расового превосходства или ненависти и для утверждения идеалов равенства, недискриминации, разнообразия и демократии», — говорится в тексте резолюции.