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СК проведет проверку по обращению Федосеевой-Шукшиной

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) проведет доследственную проверку возможного мошенничества с квартирой народной артистки России, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной после ее личного обращения, сообщается на сайте СК.

«В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку», — говорится в сообщении ведомства.

В обращении к Бастрыкину Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.

Отмечается, что Бастрыкин указал на необходимость тщательного выяснения обстоятельств случившегося. Ход расследования и его итоги «поставлены на контроль» в СКР, заявили в пресс-службе ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных