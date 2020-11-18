СК проведет проверку по обращению Федосеевой-Шукшиной
Следственный комитет России (СКР) проведет доследственную проверку возможного мошенничества с квартирой народной артистки России, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной после ее личного обращения, сообщается на сайте СК.
«В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку», — говорится в сообщении ведомства.
В обращении к Бастрыкину Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.
Отмечается, что Бастрыкин указал на необходимость тщательного выяснения обстоятельств случившегося. Ход расследования и его итоги «поставлены на контроль» в СКР, заявили в пресс-службе ведомства.