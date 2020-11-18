СК проведет проверку по обращению Федосеевой-Шукшиной

В обращении к Бастрыкину Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.