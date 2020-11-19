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СК возбудил дело о вбросе бюллетеней на выборах в Пензенской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после вброса бюллетеней на избирательном участке в Бессоновке Пензенской области на выборах губернатора 13 сентября, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в единый день голосования на избирательном участке в Бессоновке неустановленные лица «из числа членов участковой избирательной комиссии произвели вброс неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании». Уголовное дело возбуждено факту фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.

Волонтеры движения наблюдателей «Голос» в начале ноября рассказывали «7х7», что в Бессоновке на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. На одной из записей якобы было видно, как члены комиссии взяли пачку бюллетеней и ушли в отдельную комнату. На губернаторских выборах в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов.

На губернаторских выборах в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных