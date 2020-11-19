СК возбудил дело о вбросе бюллетеней на выборах в Пензенской области

Волонтеры движения наблюдателей «Голос» в начале ноября рассказывали «7х7», что в Бессоновке на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. На одной из записей якобы было видно, как члены комиссии взяли пачку бюллетеней и ушли в отдельную комнату. На губернаторских выборах в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов.