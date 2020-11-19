СК возбудил дело о вбросе бюллетеней на выборах в Пензенской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после вброса бюллетеней на избирательном участке в Бессоновке Пензенской области на выборах губернатора 13 сентября, сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным следствия, в единый день голосования на избирательном участке в Бессоновке неустановленные лица «из числа членов участковой избирательной комиссии произвели вброс неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании». Уголовное дело возбуждено факту фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.
Волонтеры движения наблюдателей «Голос» в начале ноября рассказывали «7х7», что в Бессоновке на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. На одной из записей якобы было видно, как члены комиссии взяли пачку бюллетеней и ушли в отдельную комнату. На губернаторских выборах в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов.
На губернаторских выборах в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов.