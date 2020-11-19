Умер народный художник России Сергей Бархин
Советский и российский сценограф, художник Сергей Бархин умер в возрасте 82 лет, сообщил Московскоий театр им. Маяковского на своей странице «Вконтакте».
«Ушёл из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в сообщении.
«Сергей Бархин относится к тому типу художников, для характеристики творческой личности которых более всего подходит определение «артистизм». Такие художники в наше время встречаются не часто, а в сценографии и того реже, потому что она по своей природе предполагает большее или меньшее, но подчинение артистической личности коллективному статусу театра», — говорится на сайте Российской академии художеств.
В Театре Маяковского Бархин создал пространство для таких спектаклей как «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды Просвещения», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Обломов» и «Семейный альбом».
Бархин — академик Российской академии художеств (2011), член Союзов архитекторов (1965), Союза художников (1974), Союза театральных деятелей (1978) и Союза писателей Москвы (2013). Он работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988—1992 гг. был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1995—2000 гг. был художественным руководителем, сценографом Большого театра.
Он оформил более 200 постановок не только в городах бывшего СССР, но и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. Он основал кафедру сценографии Российской Академии театрального искусства.