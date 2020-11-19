Умер народный художник России Сергей Бархин

«Сергей Бархин относится к тому типу художников, для характеристики творческой личности которых более всего подходит определение «артистизм». Такие художники в наше время встречаются не часто, а в сценографии и того реже, потому что она по своей природе предполагает большее или меньшее, но подчинение артистической личности коллективному статусу театра», — говорится на сайте Российской академии художеств.