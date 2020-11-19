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Умер народный художник России Сергей Бархин

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Советский и российский сценограф, художник Сергей Бархин умер в возрасте 82 лет, сообщил Московскоий театр им. Маяковского на своей странице «Вконтакте».

«Ушёл из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в сообщении.

«Сергей Бархин относится к тому типу художников, для характеристики творческой личности которых более всего подходит определение «артистизм». Такие художники в наше время встречаются не часто, а в сценографии и того реже, потому что она по своей природе предполагает большее или меньшее, но подчинение артистической личности коллективному статусу театра», — говорится на сайте Российской академии художеств.

В Театре Маяковского Бархин создал пространство для таких спектаклей как «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды Просвещения», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Обломов» и «Семейный альбом».

Бархин — академик Российской академии художеств (2011), член Союзов архитекторов (1965), Союза художников (1974), Союза театральных деятелей (1978) и Союза писателей Москвы (2013). Он работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988—1992 гг. был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1995—2000 гг. был художественным руководителем, сценографом Большого театра.

Он оформил более 200 постановок не только в городах бывшего СССР, но и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. Он основал кафедру сценографии Российской Академии театрального искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных