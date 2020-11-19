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Суд оправдал начальника ярославской ИК-1 по делу о пытках заключенного

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Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника исправительной колонии №1 города (ИК-1) Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Суд оправдал Николаева и Михайлова», — сказала адвокат Макарова Ирина Бирюкова. В пресс-службе суда агентству уточнили, что, согласно тексту оглашенной части приговора, Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части еще нет. 

Дело на сотрудников ИК-1 завели в 2018 г. после того, как «Новая газета» опубликовала видео с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым. Запись сделана в 2017-м. На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

Как уточняла защита заключенного, видео было снято после того, как в апреле 2017 г. он пожаловался на пытки в Следственный комитет, прокуратуру и ФСИН. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.

По словам Бирюковой, 11 из 13 фигурантов дела получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет 3 месяцев. Шестеро фигурантов дела освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО.

Проходящий по делу бывший инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков в январе 2020 г. был приговорен к 3,5 годам колонии по другому делу об издевательстве над заключенными. В марте 2020 г. суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, писал «Коммерсантъ». Сам Макаров, по данным «Интерфакса», вышел на свободу в октябре 2018 г. До этого он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных