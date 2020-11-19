Суд оправдал начальника ярославской ИК-1 по делу о пытках заключенного

Проходящий по делу бывший инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков в январе 2020 г. был приговорен к 3,5 годам колонии по другому делу об издевательстве над заключенными. В марте 2020 г. суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, писал «Коммерсантъ». Сам Макаров, по данным «Интерфакса», вышел на свободу в октябре 2018 г. До этого он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.