Пять фигурантов дела о пытках в колонии Ярославля обжаловали арест

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Адвокаты пяти сотрудников исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1), арестованных по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, подали апелляционные жалобы на их арест. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ярославского областного суда.
Всего по делу арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.
Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись произошедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.
Как указывает защита Макарова, видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. он пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.
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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-председателя совета директоров обонкротившегося АКБ «Интрастбанка» Олега Тарасова, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Тарасов заочно арестован на два месяца. После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение в Мосгорсуде.
По данным следствия, Тарасов причастен к растрате имущества банка и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций, отмечает «Интерфакс». Ущерб от преступлений составил более 900 млн рублей.
Ранее следователи предъявили обвинение бывшему и. о. председателя правления АКБ «Интрастбанка» Борису Епифанову по ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК (злоупотребление полномочиями, растрата). В ходе расследования также было возбуждено дело в отношении бывшего гендиректора «дочки» «Газпрома» - АО «ДРАГА» Александра Караваева. Следственный комитет заявлял, что Караваев, используя свое служебное положение, с марта 2013 по сентябрь 2014 г. совершил растрату более 223 млн руб. из вверенных ему средств «ДРАГА» в пользу бенефициаров Интрастбанка, которые приходились ему близкими родственниками. Караваев был арестован.
ЦБ отозвал у Интрастбанка лицензию еще в 2014 г. Такое решение было принято в связи с тем, что банк оказался не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, объяснял ЦБ. На тот момент банк занимал 247-е место в российской банковской системе.
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Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска о взыскании с компании «Метрострой», подрядчика достройки стадиона на Крестовском острове, в общей сложности 2,87 млрд руб., следует из картотеки петербургского арбитражного суда.
Иски связаны с несвоевременной сдачей «Метростроем» госконтракта на завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург», пояснили «РИА Новости» в комитете. Сумма исков складывается из размера непогашенных авансов по четырем заключенным контрактам и процентов.
«Метрострой» был выбран новым подрядчиком завершения строительства стадиона после того, как в июле 2016 г. администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Трансстроем» из-за нарушения сроков работ. Последнему выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб.
Российские стадионы готовы принять чемпионат мира по футболу
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
1/24
Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
2/24
АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
3/24
АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
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Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
5/24
Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
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Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
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Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
8/24
Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
9/24
Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
11/24
Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
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Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
13/24
Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
14/24
Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
15/24
Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
16/24
Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
17/24
Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
18/24
AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
19/24
AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
21/24
Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
22/24
Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
23/24
Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек
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Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку, продвижение и поддержку запущенного в 2012 г. собственного браузера «Амиго». Компания объяснила решение «рядом неверных шагов» при продвижении браузера.
«Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными: для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», – говорится в пресс-релизе.
Mail.ru Group не исключает, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат их продвижения. Особенностью «Амиго» является специальная панель для входа в соцсети «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и Facebook, а также интегрированный почтовый клиент Mail.ru. В качестве поиска по умолчанию в «Амиго» установлен поисковик Mail.ru.
Компания не раскрывала сумму, вложенную в проект «Амиго». «Прекращение поддержки не повлияет на работу пользователей существующих версий «Амиго»: они смогут использовать браузер и дальше», – говорится в сообщении компании.
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Банк ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сейчас робот-коллектор работает в пилотном режиме. С 1 сентября запускаем его в промышленную эксплуатацию. Эта технология будет использоваться для ранних стадий просрочки», - рассказал Печатников. Печатников добавил, что результаты работы робота-коллектора в ходе тестов оказались лучше, чем результаты группы операторов. Кроме того, он обходится дешевле, чем содержание таких сотрудников.
По его словам, преимущества робота в том, что тот не подвержен эмоциональным потрясениям, влияющим на качество работы, а также не нарушает действующего законодательства. «Он заточен на простые диалоги, когда нужно на ранних стадиях просрочки предупредить клиента о задолженности и получить обещание о внесении платежа», - объяснил Печатников.
Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что кредитная организация планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников.
Ранее роботов-ассистентов в нескольких московских отделениях внедрил Сбербанк. Роботы российской компании Promobot помогают собирать с клиентов банка отзывы и управлять электронной очередью. В феврале Сбербанктакже внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
1/10
Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
3/10
Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
5/10
Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
7/10
Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий основателю «Магнита» Сергею Галицкому, лишился шести основных спонсоров. Об этом сообщаетРБК. По данным издания, все они были поставщиками «Магнита».
В частности, спонсорами клуба перестали быть производитель косметики и бытовой химии Nefis, «Черкизово», «Балтика», майонез «Ряба» (НМЖК) и «Слобода» («Эфко»), а также чай Richard («Май»). Теперь в разделе «спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара» указано семь компаний и марок: «Краснодарский чай» (ООО «Объединение Краснодарский чай), 1хСтавка, «Чемпионат.сom», «Высшая лига», Meisu, ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг» и Constell Group.
Спонсорские соглашения с футбольным клубом были подписаны в рамках контрактов с «Магнитом», рассказали РБК менеджеры двух бывших партнеров. Сумма сделки с «Краснодаром» составляла 10% от размера ретро-бонуса, который поставщик платит сети в качестве премии за определенный объем продаж, маркетинговое продвижение и др., пояснили они. Сейчас таких условий в контрактах сети нет, заявил изданию представитель «Магнита».
В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% «Магнита» банку ВТБ. У основателя ритейлера осталось 3% компании, но он вышел из совета директоров, а также перестал быть гендиректором. Свое решение Галицкий объяснил тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». «Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством», – говорил он.
Футбольный клуб «Краснодар» Галицкий создал в 2008 г. Кроме того, он открыл Академию ФК «Краснодар», в которой тренируют детей. По оценкам Forbes, в клуб Галицкий инвестировал $400 млн, а в академию – $90 млн.
Сотрудники «Магнита» собрались у головного офиса ритейлера после объявления о продаже Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ (здесь и далее фото из Instagram)
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burachenkovadim
«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)
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darya_khoruzhenko
Собрание проводилось стихийно, говорится в записях сотрудников в соцсетях
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг отреагировал на решение Евросоюза ввести новые санкции в отношении его компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Под санкции попали «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», которые входят в санкционный список США. Первая компания была генподрядчиком строительства моста, вторая – основным субподрядчиком.
«Наша задача – построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят ЖД. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», – приводятся слова миллиардера в Telegram-канале его представителя. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3 млрд.
Санкции в отношении компаний предпринимателя были введены 30 июля. Под новые ограничения попали также АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал мост), АО «Судостроительный завод "Залив"» (получило контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО «Стройгазмонтаж-мост» (управляет проектом строительства моста) и АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида» и автоподходов к мосту).
Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Его автодорожная часть стоимостью 227,9 млрд руб. была введена в эксплуатацию в мае. Сейчас по нему могут ездить только легковые автомобили и автобусы. Осенью по мосту откроют также движение грузовых автомобилей. В 2019 г. по Крымскому мосту запустят движение поездов.
Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказала Bloomberg, что вместе с Starbucks «всегда изучает новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае».
На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.
До этого момента Starbucks активно не занимался развитием доставки. На крупнейшем рынке компании – в США – Starbucks предлагает клиентам похожую услугу: заказать кофе заранее и забрать в нужное время в ближайшей кофейне.
Грузовые контейнеры используются для транспортировки большинства товаров в мире. Но по окончании 20-летней скитальческой жизни некоторые из них оседают на суше в необычных местах
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SG Blocks
Например, в 2016 г. на Лонг-Айленде открылся ресторан Bareburger, сделанный из 11 контейнеров, использовавшихся японской судоходной компанией NYK Line. Архитектура – одна из главных «фишек», сделавших ресторан популярным у посетителей
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M. Fine Lumber
Материалы интерьера столь же необычны, как и экстерьер ресторана. Пол и столы в Bareburger – из переработанной древесины, а сиденья – из винила
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SG Blocks
Дизайн ресторана разработало архитектурное бюро SG Blocks, создавшее похожие строения для сети кофеен Starbucks...
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SG Blocks
...закусочных Taco Bell (принадлежат компании Yum! Brands)...
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SG Blocks
...магазинов одежды Lacoste
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Maersk Line
Для использования на суше продаются или сдаются в аренду около 1 млн контейнеров в год. Одна из крупнейших судоходных компаний мира, датская Maersk Line, в 2016 г. продала 70 000 контейнеров (вдвое больше, чем годом ранее), выручив по $1000-1300 за штуку
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LOT-EK
В Бруклине архитектурная студия LOT-EK соединила 21 контейнер и разрезала их по диагонали, получив трехэтажный жилой дом. Он хорошо подходит хипстерской и артистичной культуре бруклинского района Уильямсбург и быстро стал одной из главных достопримечательностей
8/19
LOT-EK
Также LOT-EK использовала контейнеры для строительства парка экстремальных развлечений в Хуаншане в Китае
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LOT-EK
Парк должен открыться в этом году
10/19
LOT-EK
А летом должно завершиться строительство семиэтажного многоквартирного здания по проекту LOT-EK в Йоханнесбурге в ЮАР. Оно станет крупнейшим в мире сооружением из контейнеров, их в нем используется 140 штук
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LOT-EK
Так выглядит одна из квартир в этом доме
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LOT-EK
Есть примеры и более миниатюрных строений
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SG Blocks
Контейнеры находят и более обыденное применение - например, в парке развлечений на Кони-Айленде (Нью-Йорк)
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Royal Wolf
В качестве временных объектов или в удаленной местности они могут использоваться как столовые, корпуса в летних лагерях, больницы
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Royal Wolf
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Royal Wolf
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Royal Wolf
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FAIRFAX
А в Австралии их используют даже в качестве тюремных камер
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Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) Михаилу Максименко, передает «Интерфакс».
В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 165 млн руб., а также лишил его звания полковника и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности в госорганах.
Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд оправдать офицера. Однако Верховный суд не стал менять приговор. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.
Максименко признан виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. По данным следствия, будучи начальником УСБ СКР, Максименко получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 000 за содействие освобождению из СИЗО и смягчению обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последний был задержан после перестрелки у ресторана Elements на ул. Родчельской в Москве в декабре 2015 г. Еще $50 000 Максименко получил от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у бизнесмена часы. Сам Максименко отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.
Вместе с Максименко по делу о взятке в июле 2016 г. были задержаны его заместитель Александр Ламонов и бывший первый замруководителя столичного главка СК Денис Никандров. Ламонов, заключивший сделку со следствием, приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 32 млн руб. Никандров также заключил сделку со следствием, его дело рассматривает Мосгорсуд.
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Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Заседание прошло в закрытом режиме. «Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений», – указывается в решении суда, на которое ссылается агентство. Таким образом, Дрыманов останется под стражей минимум до 12 сентября. Генерал и адвокат просили поменять меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.
Дрыманов участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где он находится под стражей. Из оглашенных в Лефортовском суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в середине июля. Перед началом заседания, где выносилось решение о мере пресечения для генерала, он заявил, что не признает вину и «готов к процессуальному сражению». В течение последнего года Дрыманов находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия фигурировала в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).
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В Москве по реновации построят около 2,3 млн «квадратов» жилья за три года
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До 2021 г. по программе реновации построят 2,3 млн кв. м жилья, сообщается на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.
«Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками», – сказал Хуснуллин.
По его словам, первые дома, построенные с нуля, будут введены в эксплуатацию в 2020 г.
«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом», – рассказал заммэра.
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир.
Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 26 сентября адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации жилищного фонда в Москве. На 59 участках в девяти округах строительство домов уже ведется или начнется в ближайшее время. «Ведомости» посмотрели, как выглядят некоторые дома и участки для строительства. На фото: дома по адресу Судостроительная улица, владение 19
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Некоторые дома уже построены, на многих работы еще ведутся. На фото: отделка фасада на Судостроительной улице, владение 19
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Еще один строящийся дом поблизости, который будет сдан до конца 2019 г., расположен по адресу Судостроительная улица, владение 5 (3), корпус 1 (пока почтовый адрес зданию не присвоен)
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дома на Судостроительной улице расположены у дороги
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Евгений Разумный / Ведомости
12 домов уже сданы в эксплуатацию, утверждают в мэрии. Например, монолитный дом, расположенный в Можайском районе на западе Москвы по адресу ул. Красных Зорь, д. 59 б. Это 20-этажное здание с 1–3-комнатными квартирами на 38–80 кв. м, построенное на участке в 1,12 га. На придомовой территории комплекса будут обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, говорится в проекте
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Евгений Разумный / Ведомости
Ближайшая станция метро у дома по улице Красных Зорь – «Кунцевская». До нее можно дойти пешком, расстояние 1,6 км. Также в 1 км от дома проходят крупные автотрассы — Рублевское и Можайское шоссе
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Новостройки уже готовы и стоят в двух километрах не доезжая МКАД по Осташковскому шоссе. На фото: дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 39
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Пятнадцатиэтажный двухсекционный дом на ул. Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 2 построен на месте ветхой пятиэтажки, попавшей под первую волну сноса. В доме, как и в старых хрущевках, только «однушки» и «двушки» – всего 112 квартир, следует из проектной документации
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Наталья Рыхлик / Ведомости
В районе Южное Медведково в нескольких метрах от проезда Дежнева, д. 20 и 24 уже построены два дома (микрорайон 1, 2, 3, корп. 38 и 39 – на фото), ведется благоустройство придомовой территории. Вокруг новостройки – пять домов, включенных в программу реновации. До метро Бабушкинская – примерно 2 км
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Наталья Рыхлик / Ведомости
На фото дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 41. Ближайшая станция метро «Бабушкинская» расположена в 850 м от домов. Застройщик объектов, как и в других случаях, КП «Управление гражданского строительства» (УГС – организация, подведомственная правительству Москвы)
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Двухсекционный 15-этажный дом в районе Северное Медведково по адресу Заревый проезд, владение 9-11 строится на месте двух снесенных пятиэтажек. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, «в доме предусмотрено по 56 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью более 5000 кв. м. Во всех квартирах будет выполнена отделка» (данные с сайта управы района Северное Медведково)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Больше всего готовых домов, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек, расположено в Бескудниковском районе. На фото: дом по адресу Бескудниковский бульвар, 5
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один дом для переселенцев по программе реновации на Бескудниковском бульваре
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Виктория Сункина / Ведомости
Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев
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Андрей Гордеев / Ведомости
В районе «Текстильщики» по адресу ул. Артюхиной, владение 28 а строится девятиэтажный монолитно-кирпичный жилой дом на 112 квартир. Проект дома разрабатывала компания «Балтстройресурс», подрядчик строительства - КП УГС, проектная документация размещена на сайте департамента имущства Москвы
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Андрей Гордеев / Ведомости
На углу ул. Артюхиной по адресу владение 24 а и ул. Чистова КП УГС строит еще один дом, который будет введен в эксплуатацию в 2019 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Дом по индивидуальному проекту в Северном Измайлове (адрес - Щелковское шоссе, 74) сдан в эксплуатацию еще в 2016 г., говорится на сайте стройкомплекса Москвы. Квартиры в нем уже сдавались с чистовой отделкой, теперь частично их придется переделать под стандарты реновации. Из 156 квартир в нем 26 однокомнатных квартир, 104 – двухкомнатные, остальные – трехкомнатные. В 20 м от дома стоят три пятиэтажки, которые пойдут под снос
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Ксения Болецкая / Ведомости
В Северном Измайлове построен еще один дом - по адресу 5-я Парковая улица, д. 62 б
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Мария Соловиченко / Ведомости
На Щелковском шоссе между домами 90 и 92, корп. 2 строится 20-этажный панельный жилой дом. Сейчас на карте мэрии он обозначен как расположенный в районе Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7. Еще в мае на встрече с населением префект Восточного округа Всеволод Тимофеев заявил, что этот участок может быть отдан под переселение жителей пятиэтажек. Стройку, как и в предыдущих случаях, ведет КП УГС
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Ирина Чевтаева / Ведомости
В Западном Дегунине дома еще предстоит построить. В списке мэрии дом по адресу Базовская улица, владение 15 – сейчас на этом месте пустырь
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Ирина Чевтаева / Ведомости
Соседние дома по адресу Базовская, 15 уже сданы. Корпус розового цвета на дальнем плане пока заселен лишь частично. Некоторые жители ближайших пятиэтажек надеются, что их переселят именно в этот почти незаселенный корпус, рассказали они корреспонденту «Ведомостей»
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Ирина Чевтаева / Ведомости
Сейчас у дома по адресу Ангарская, 33 расположены еще две соседние пятиэтажки. Этот участок планируется застроить к 2021 г. Новый дом расположится в квадрате между нынешними
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Пока строительство по адресу ул. Коминтерна, 12 еще не начато. Но рядом с этой стартовой площадкой в Бабушкинском районе «Желдорипотека» (дочерняя структура ОАО «РЖД») ведет строительство жилого дома бизнес-класса с квартирами от одной до четырех комнат. А стоимость однокомнатной квартиры в этом доме площадью 58 кв. м начинается от 7,85 млн руб.
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Информационный банер на стройке семнадцатиэтажного дома по адресу ул. Коминтерна, 12. В нем расположится 144 квартиры
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Мария Соловиченко / Ведомости
По адресу Открытое шоссе, владение 30 сейчас находится комплекс зданий детского психоневрологического санатория. Судя по внешнему виду комплекса, санаторий заброшен и давно не используется по назначению
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Мария Соловиченко / Ведомости
Часть территории санатория уходит в национальный парк «Лосиный остров», на территории которого запрещено любое строительство
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Мария Соловиченко / Ведомости
Единственным местом, где можно что-то построить у домов 26 на Открытом шоссе, является небольшой насыпной пустырь (на фото). Сейчас здесь находится стихийная парковка. Вокруг пустыря все жилые дома имеют номер 26. Новое здание будет сдано самое позднее к 2021 г., следует из постановления мэрии
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Евгений Разумный / Ведомости
Жителям Пресненского района предложат переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода (стройка ведется по адресу Мукомольный проезд, владение 6 / Шмитовский, 39). Пока дом только строят. По подряду УГС многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м к концу 2018 г. там должна возвести структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана. При этом город застраивает лишь часть участка мукомольного завода
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Новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний за строительство моста в Крым являются подрывной политикой против жителей полуострова, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», – заключила Захарова.
Во вторник ЕС объявил санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В санкционный список попали подконтрольные Аркадию Ротенбергу «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», дочерняя структура последнего – «Стройгазмонтаж-мост», а также «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», судостроительный завод «Залив» и ВАД.
Строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае этого года ЕС счел «ключевыми символическими шагами по консолидации контроля Российской Федерации над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».