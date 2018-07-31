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Пять фигурантов дела о пытках в колонии Ярославля обжаловали арест

Адвокаты пяти сотрудников исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1), арестованных по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, подали апелляционные жалобы на их арест. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ярославского областного суда.

Всего по делу арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись произошедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

Как указывает защита Макарова, видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. он пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.