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Политика
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Замдиректора ФСИН извинился перед пострадавшим от пыток в колонии Ярославля

Ведомости
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Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, который был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1).

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», – сказал Максименко в эфире радио «Говорит Москва». Он отметил, что участвовавшие в избиении будут уволены.

В июле «Новая газета» опубликовала видео избиения Макарова сотрудниками ИК-1. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Сотрудники ФСИН требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.

Ранее замруководителя ФСИН Анатолий Рудый заявлял журналистам, что Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников». В то же время он констатировал, что «сотрудники не должны были допустить произошедшее».

Недвижимость
Новости

В Москве по реновации построят около 2,3 млн «квадратов» жилья за три года

Ведомости
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До 2021 г. по программе реновации построят 2,3 млн кв. м жилья, сообщается на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

«Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками», – сказал Хуснуллин.

По его словам, первые дома, построенные с нуля, будут введены в эксплуатацию в 2020 г.

«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом», – рассказал заммэра.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

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Политика
Новости

МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой

Ведомости
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Новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний за строительство моста в Крым являются подрывной политикой против жителей полуострова, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», – сказала Захарова.

Во вторник ЕС объявил санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В санкционный список попали компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», дочерняя структура последнего – «Стройгазмонтаж-мост», а также «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», судостроительный завод «Залив» и ВАД.

Строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае этого года ЕС счел »ключевыми символическими шагами по консолидации контроля Российской Федерации над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Недвижимость
Новости

Более 40 семей переселенцев по реновации докупили жилье

Интерфакс
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Более 40 московских семей докупили жилые площади в рамках реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодня уже подписано 30 договоров о докупке дополнительных "квадратов", семь новоселов оформили ипотеку. Еще 11 человек подали заявления на улучшение жилплощади в рамках программы реновации», – сообщил Хуснуллин.

По его словам, сумма доплаты определяется в момент переезда по простой формуле расчета.

Согласно разработанному властями механизму докупки площадей при переезде из сносимого жилья в новое участники программы могут приобрести помещения с 10%-ной скидкой к их рыночной стоимости, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв. м. Изъявившим желание купить дополнительную квартиру предоставляется перечень объектов, находящихся в собственности города и реализуемых на свободных торгах.

При желании переселенцы могут переехать и в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию.

Всего в программу реновации входит 5171 дом на территории столицы. До 2032 г. новое жилье должны получить около 350 000 семей.

Бизнес
Новости

Инвесткомпания Мордашова купила биржу труда для фрилансеров

Ведомости
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Подразделение инвесткомпании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова – TalentTech – купило 97,5% в бирже удаленной работы FL.ru. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, оценили актив в 500–700 млн руб.

На базе ресурса компания планирует создать единый сервис, объединяющий три направления: поиск и управление персоналом, образование и самозанятость. В портфеле подразделения уже есть сервис «Ремонтник.ру», система автоматизации работы с сотрудниками Potok.io, площадка для работодателей и рекрутеров JungleJobs.ru, сервис Sever.ai, а также образовательные проекты – сервис онлайн-образования «Нетология» и онлайн-школа «Фоксфорд». Состояние самого бизнесмена Forbes оценивает в $18,7 млрд, он занимает вторую строчку рейтинга богатейших людей России по версии журнала.

FL.ru (Free-lance.ru) – биржа труда для digital-специалистов: программистов, веб-маркетологов, дизайнеров, копирайтеров и др. Основатели компании – Антон Мажирин и Василий Воропаев. Она работает с 2005 г. Среднемесячная аудитория сервиса – более 1,7 млн уникальных пользователей. Доход формируется от подписки исполнителей на премиальный аккаунт и других дополнительных услуг.

По информации «СПАРК-Интерфакса», выручка компании «Ваан», управляющей FL.ru, в 2016 г. составила 117,3 млн руб., чистая прибыль – 56,5 млн руб. «Компания демонстрирует стабильную прибыль последние несколько лет», – отметила представитель TalentTech Елена Абашкина в беседе с газетой. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», дочерняя компания «Севергрупп» – «ТТ-холдинг» – стала владельцем 97,5% долей компании «Ваан» с 27 июля. Остальные 2,5% – у Анатолия Орлова.

Чем может похвастаться российский венчур

Политика
Новости

Пешеходный мост в Подмосковье обрушился после ДТП

Ведомости
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Наземный пешеходный мост обрушился в результате ДТП в районе города Пушкино Московской области, движение на участке Ярославского шоссе в обе стороны перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи, уточняется в сообщении ведомства. В нем поясняется, что самосвал врезался в опору наземного пешеходного моста на 33-м км Ярославского шоссе. В результате у грузового автомобиля самопроизвольно поднялся кузов, а мост рухнул.

Представитель Центрального регионального центра МЧС сообщил «РИА Новости», что погибших и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет. Представитель экстренных служб региона заявил агентству, что в результате ДТП пострадал водитель.

На месте инцидента ведутся работы по расчистке дороги. В них участвуют 25 человек, из них восемь – спасатели МЧС. На место происшествия прибыли восемь единиц техники, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям. «В ближайшее время начнутся работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворотов на участке трассы в оба направления», – уточнила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.

Экономика
Новости

Эксперты подсчитали размер дивидендов крупного бизнеса за 2017 год

Ведомости
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Совокупные дивидендные платежи российских нефинансовых компаний по итогам 2017 г. составили 1,69 трлн руб., что на 16% больше уровня предыдущего года, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Доля чистой прибыли, распределенной на выплаты акционерам, увеличилась с 31 до 38%.

Увеличение совокупных дивидендов обусловлено рекордными выплатами в нефтегазовой отрасли – по итогам 2017 г. компании этого сектора заплатили на 24% (711 млрд руб.) дивидендов больше, чем в 2016 г.

Госкомпании по итогам 2017 г. направили на дивиденды около 35% чистой прибыли – 697 млрд руб., из которых на долю государства пришлось 270 млрд руб. Это на 19% выше уровня 2016 г. Правительство по-прежнему планирует добиться от госкомпаний выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО и довести дивидендные поступления в бюджет до 550–600 млрд руб., хотя текущие поступления в два раза меньше, отмечает АКРА.

На нефтегазовый сектор приходится 42% совокупных выплат, а на металлургические и горнодобывающие предприятия – 27%. Последние заплатили акционерам 455 млрд руб., потратив на это практически весь свободный денежный поток 2017 г., указывает АКРА. Третьей по размеру дивидендов стала транспортная отрасль – 8% в общих дивидендных выплатах, или 139 млрд руб. Транспортный сектор практически сравнялся по размеру дивидендов с телекоммуникационными компаниями и электроэнергетикой (доля последних – 7 и 6%).

Для расчета совокупного размера дивидендов АКРА использовало данные 227 крупнейших компаний России, общая доля выручки которых среди всего российского бизнеса составила 35%, или 49 трлн руб.

Самые щедрые и самые экономные компании

Бизнес
Новости

РБК сообщил о проблемах интернет-компаний при исполнении закона Яровой

Ведомости
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Интернет-компании не могут выполнять требования закона Яровой из-за отсутствия прописанных правил передачи данных спецслужбам, сообщает РБК со ссылкой на источники в двух компаниях. Для этого им необходимы поясняющие подзаконные акты, отмечает издание.

Организаторам распространения информации (ОРИ), к которым отнесли социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств, форумы и другие, не объяснили, каким образом они должны передавать данные правоохранительным органам, поясняет РБК. Источник издания уточнил, что инструкции, регламентирующие хранение звонков и переписки пользователей, Министерство цифрового развития подготовит только к концу лета.

Закон Яровой, обязывающий операторов связи и интернет-компании хранить все телефонные разговоры, сообщения и другие данные пользователей, вступил в силу в России 1 июля. Для операторов связи установили срок хранения от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Эти данные необходимо передавать правоохранительным органам по запросу.

Ранее «Мегафон» оценивал затраты на реализацию пунктов закона в 40 млрд руб. в ближайшие пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд руб., МТС – в 60 млрд руб. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предполагала, что финансовые затраты операторов связи на выполнение требований закона могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране.

Митинг против «пакета Яровой»

Политика
Новости

Собянин пойдет на выборы в Москве с программой «ликвидации неравенства»

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшие дни анонсирует программу «ликвидации территориальной дискриминации» в городе, рассчитанную на 2018–2023 гг., сообщает газета «Коммерсантъ». Издание называет программу предвыборной для московского мэра, который в сентябре примет участие в очередных выборах на этот пост.

Программа получила название «Мой район». Она предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах столицы, инвестиции в городское здравоохранение, социальные услуги, досуговые и спортивные центры, транспорт и работу с малым бизнесом. Как рассказали газете источники, над отдельными ее элементами работа ведется с мая. Цель программы – преодолеть «территориальное неравенство» за пять лет.

В рамках программы власти планируют реконструировать сеть московских поликлиник и подвести их к единому стандарту, а также уделить внимание благоустройству по принципам, схожим с проектом «Моя улица», действовавшим в 2014–2018 гг. Программа предусматривает превращение районных библиотек в Москве в центры-коворкинги. Финансирование программы будет заложено в бюджет Москвы на следующие годы (он будет представлен в сентябре).

«В агитационных материалах команда Сергея Собянина решила ставить именно на это – жителям районов предлагается поддерживать реконструкцию конкретных объектов с их адресами», – отмечает газета. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания стартовала 9 июня, кандидатуры выдвинули 33 человека. При этом все необходимые документы смогли собрать лишь пятеро из них.

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Политика
Новости

Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина кандидатом в мэры Москвы

Ведомости
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Мосгоризбирком не стал в установленные законом сроки обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее зарегистрировать бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

Срок для обжалования истек 30 июля, и судебное решение с 31 июля вступило в законную силу, отметил собеседник агентства: теперь Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина в течение пяти дней.

Таким образом, в выборах мэра Москвы будут участвовать пять кандидатов. Ранее до выборов были допущены выдвинувшийся в качестве самовыдвиженца действующий мэр Сергей Собянин, представитель КПРФ Вадим Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и справоросс Илья Свиридов.

Балакин был выдвинут партией «Союз горожан». Мосгоризбирком ранее отказал ему в регистрации из-за нехватки подписей муниципальных депутатов: Балакин сдал 112 автографов при необходимых 110, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными. Мосгорсуд счел это решение комиссии незаконным и обязал зарегистрировать Балакина.

Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами, поскольку у него недостаточная известность.

Бизнес
Новости

ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Информация будет раскрываться через специальный сервис на сайте налоговой – «Прозрачный бизнес». С его помощью бизнесмены смогут проверить, не являются ли их партнеры однодневками, заверяет ФНС. Сервис позволит также проверить, не пользуются ли эти компании серыми схемами для ухода от уплаты налогов.

С августа ФНС начнет размещать информацию о среднесписочной численности работников организаций за прошедший год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Нововведение затронет все компании, кроме включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам, уточнило ведомство. Таким образом, новые правила коснутся в основном малого и среднего бизнеса.

Агентство отмечает, что ФНС планировала начать публиковать такую информацию еще в июле 2017 г., после того как эти сведения перестали относиться к налоговой тайне из-за изменений Налогового кодекса. Источники РБК уточняли, что процесс планируется проводить в три этапа и завершить к декабрю. Данные об оборонных и госкомпаниях появятся на сайте ФНС не раньше 2020 г.

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