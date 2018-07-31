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Замдиректора ФСИН извинился перед пострадавшим от пыток в колонии Ярославля

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, который был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1).

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», – сказал Максименко в эфире радио «Говорит Москва». Он отметил, что участвовавшие в избиении будут уволены.

В июле «Новая газета» опубликовала видео избиения Макарова сотрудниками ИК-1. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Сотрудники ФСИН требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.

Ранее замруководителя ФСИН Анатолий Рудый заявлял журналистам, что Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников». В то же время он констатировал, что «сотрудники не должны были допустить произошедшее».