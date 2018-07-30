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Адвокат избитого в Ярославле заключенного попросила для него госзащиты

Адвокат избитого в исправительной колонии Ярославля № 1 (ИК-1) заключенного Евгения Макарова Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет (СК) с просьбой предоставить ему государственную защиту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Макаров направил уполномоченному по правам человека по Ярославской области заявление, в котором сообщил об опасениях за свою жизнь, отметила Бирюкова. «Женя не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия», – указала защитник.

По ее словам, в плане юридической защиты Макаров не испытывает проблем. Однако относительно его физической безопасности адвокат не доверяет тюремному начальству. Также Бирюкова отметила, что повторно запросила решения по направленным заявлениям, поскольку СК «ушел в глухую оборону и не отвечает совсем».

В июле «Новая газета» опубликовала попавшее к Бирюковой видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Сотрудники ФСИН требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СК, прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.

Макаров был осужден в 2012 г. по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится в ярославской колонии № 8 и должен освободиться в октябре этого года.

После публичного обнародования видео Бирюкова покинула Россию, опасаясь за свою безопасность.