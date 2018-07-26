Политика

Новости

Задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в колонии Ярославля

Правоохранительные органы задержали седьмого подозреваемого по делу о пытках в исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1) - младшего инспектора этого учреждения Дмитрия Соловьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. В четверг Заволжский райсуд Ярославля изберет ему меру пресечения.

В среду суд отправил в СИЗО до 22 сентября четырех сотрудников колонии, где в 2017 г. был избит заключенный Евгений Макаров. Еще одному обвиняемому - самому высокопоставленному из фигурантов дела, замначальника ИК-1 Ивану Калашникову - суд продлил срок задержания до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства его вины.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Сотрудники ФСИН требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Дело о пытках было передано в центральный аппарат СК.

Макаров был осужден в 2012 г. по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится в ярославской колонии № 8 и должен освободиться в октябре этого года.