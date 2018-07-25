Комитет ООН заинтересовался событиями в ярославской колонии

Исправительная колония № 1 в Ярославле Сергей Метелица / ТАСС

В Женеве в среду началось рассмотрение шестого периодического доклада России по выполнению Конвенции ООН против пыток. Председатель комитета ООН против пыток Йенс Модвиг, являющийся основным докладчиком по России, поставил перед российской делегацией несколько вопросов, один из которых касается ситуации в ярославской колонии № 1. Жестокое видео о том, как сотрудники ФСИН пытают заключенного Евгения Макарова, появилось несколько дней назад, напомнил Модвиг, что «остро ставит вопрос, находятся ли заключенные в безопасности». Он также интересовался, кто ведет расследование этого инцидента, когда оно будет завершено, что делается для обеспечения безопасности адвоката Макарова Ирины Бирюковой. Видео, на котором 18 сотрудников ФСИН пытают заключенного, опубликовала на прошлой неделе «Новая газета», в среду пятеро из них были арестованы судом, еще один задержан на 72 часа.

Отчет о достижениях

Российскую делегацию на отчете возглавляет замминистра юстиции, уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. Среди членов делегации - представители МИДа, Генпрокуратуры, ФСИН, Минобороны. Гальперин в своем выступлении рассказал, как за последние шесть лет было усовершенствовано российское законодательство. По его словам, по закону сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять силу, ограничения установлены на применение спецсредств - например, в отношении беременных женщин и инвалидов. Само применение спецсредств фиксируется видеорегистратором. Кроме того, было изменено законодательство, касающееся уголовного наказания, сообщил чиновник: смягчены требования к находящимся в заключении женщинам, расширены права членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Во всех случаях нарушения правоохранительными органами прав задержанных на публичных мероприятиях проводятся проверки, подчеркнул Гальперин. По его словам, большое внимание уделяется защите прав человека, а все ведомства находятся в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека, Советом по правам человека и общественными организациями.

Пыток меньше не стало

Далее, согласно процедуре, члены комитета ООН задали вопросы о том, что происходит с пытками в России. Ответить на них российская делегация должна будет в четверг.

По мнению Модвига, в российском законодательстве до сих пор существует нечеткое определение понятия «пытки», а судебная статистика не позволяет понять, в каком случае за пытки были осуждены должностные лица и какое наказание в отношении них было применено. Он назвал прискорбным тот факт, что пытки широко практикуются в России, как и в 2012 г., когда был предыдущий отчет. По его словам, в России гибнет шесть заключенных на каждую тысячу содержащихся в местах лишения свободы и это один из самых высоких показателей в странах Совета Европы. Модвиг заявил, что заключенных, которые жалуются на пытки, обвиняют в ложных доносах, у многих нет возможности подать жалобы, поэтому в России необходимо создать механизм, который позволял бы безопасно жаловаться на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он также поинтересовался, будут ли созданы во всех отделениях Следственного комитета специальные отделы, которые занимаются случаями применения пыток со стороны должностных лиц. Ранее российские правозащитники отмечали, что таких отделов - по одному на несколько регионов, в них мало сотрудников, несмотря на то что многие из них - высокопрофессиональные следователи. Кроме того, глава комитета уточнил, есть ли различия в правах лиц в зависимости от того, в чем их обвиняют (например, у обвиняемых в терроризме), и каково отношение к задержанным по административным правонарушениям. Он также задал вопросы о процедуре медицинского освидетельствования при сообщении о пытках и о числе жалоб заключенных, о которых стало известно от медицинских сотрудников в колониях.

Гонения на правозащитников

Авторы письменного отчета, который Россия представила в Комитет ООН против пыток два года назад, сочли, что закон об НКО - иностранных агентах, расследования убийств журналиста Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой не подпадают под действии Конвенции против пыток, напомнил член комитета Клод Хеллер. Однако, по его мнению, пытки не могут рассматриваться вне общего контекста с правами человека в России. В своих вопросах он коснулся темы формирования ОНК: два года назад из-за монополии Общественной палаты на формирование ОНК среди ее членов почти не оказалось правозащитников, поэтому Хеллер рекомендовал отменить такой порядок формирования ОНК. Он также акцентировал внимание на разгоне мирных демонстраций против коррупции в 2017 г. и осуждении некоторых участников этих акций. Кроме того, Хеллер говорил о принятии в России закона о запрете «гей-пропаганды» и о том, что, по сообщениям СМИ, более 100 гомосексуалов подвигались пыткам в Чечне. Говоря о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, член комитета также напомнил о внесудебных казнях в Чечне, исчезновениях людей и преследовании правозащитников, особо отметив, что расследование по этим делам не ведется.

Россия готовит ответы

Среди конкретных дел, которые интересовали членов комитета, кроме истории с ярославской колонией, были названы гибель из-за пыток в Санкт-Петербурге Валерия Пшеничного и заявления активиста Ильдара Дадина о пытках в карельской колонии. Они также спрашивали, был ли в итоге кто-то наказан за гибель в СИЗО юриста Сергея Магнитского (об этом деле говорили и на отчете России в 2012 г.), говорили о преследовании в России правозащитников, в отношении которых применяется закон об иностранных агентах, и напомнили о деле руководителя чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, которые, по его словам, ему подбросили.

В четверг представители России выскажут свою позицию по ситуации в ярославской колонии, сказал «Ведомостям» человек, близкий к российской делегации: «Это громкое дело, многие сотрудники колонии уже арестованы. В будущем оно должно стать показательным, чтобы такие ситуации с пытками в колониях не повторялись». Однако прямо накануне заседания произошел еще один похожий случай: во вторник стало известно, что в ИК-6 в Брянской области из-за пыток умер заключенный. По данным следствия, 22 июня сотрудник колонии пытал заключенного и перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Эти обстоятельства стали известны лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы: сам надзиратель никому ничего не сообщал. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника колонии.