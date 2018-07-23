От редакции
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Пытки по кругу

Почему пытки не исчезают

Государство готово платить компенсации жертвам пыток, но не менять систему, которая делает их возможными
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История расследования жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова – эта видеозапись широко разошлась в СМИ и соцсетях – наглядно отражает отношение государства к пресечению насилия со стороны сотрудников правоохранительной и пенитенциарной систем. ФСИН назначил служебную проверку, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело только после того, как видео вызвало широкий общественный резонанс – годом раньше в возбуждении дела было отказано. История расследования избиения Макарова ставит в особый контекст доклад официальных представителей России о соблюдении Конвенции ООН против пыток, который должен быть представлен на этой неделе в Комитете ООН против пыток: она демонстрирует полную незащищенность тех, кто осмеливается жаловаться на пытки.

На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется. Это не первый эпизод избиения Макарова и других осужденных ИК-1: резонансное видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки, но безрезультатно. Следователь Радион Свирский, изучивший ту самую видеозапись, решил, что сотрудники ИК-1 действовали в пределах своих полномочий, сообщает «Новая газета».

Пытки остаются широко востребованными у сотрудников ФСИН и полиции, «наказывающих» осужденных или выбивающих показания у задержанных. Случай Макарова уникален только наличием неопровержимых доказательств, отмечает Наталья Таубина из фонда «Общественный вердикт», юристы которого защищают Макарова. Судебная статистика свидетельствует, что привлечь виновных к ответственности удается крайне редко: число осужденных ничтожно и на порядок меньше числа обращений ставших жертвами пыток россиян в ЕСПЧ (отказы на возбуждение дела против истязателей Макарова продолжались и после того, как ЕСПЧ потребовал принять обеспечительные меры – в частности, провести расследование).

Система не обеспечивает защиты ни от пыток, ни от последствий жалобы на них, отмечают правозащитники – авторы неправительственного доклада, который будет представлен в Комитете ООН одновременно с официальным докладом России. Россия выплачивает жертвам пыток присужденные ЕСПЧ штрафы, но меры системного характера – т. е. исправление условий, которые делают возможным применение пыток, – и наказание преступников либо малоэффективные, либо символические.

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