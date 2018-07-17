Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Пыткам дана оценка

Российские правозащитники отчитались о пытках

В докладе для комитета ООН по пыткам отмечены небольшие улучшения
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Россия должна реформировать систему адвокатов по назначению, провести расследование всех уголовных дел о нарушении прав человека на Северном Кавказе и эффективнее расследовать заявления о применении пыток. Такие рекомендации содержатся в сводном докладе российских правозащитников, представленном в Комитет ООН против пыток. Он подготовлен фондом «Общественный вердикт», комитетом «Гражданское содействие», правозащитным центром «Мемориал», проектом «ОВД-инфо» и другими некоммерческими организациями. До этого свой доклад в ООН направлял Комитет по предотвращению пыток. На следующей неделе комитет ООН рассмотрит шестой периодический доклад России по выполнению Конвенции против пыток.

Правозащитники отмечают некоторые изменения к лучшему: к примеру, расширены гарантии задержанным по информированию близких о задержании, принят ряд мер по снижению влияния следователей на выбор адвокатов по назначению. Сделан первый шаг к обеспечению независимости медработников от администрации пенитенциарных учреждений: в 2014 г. медики были выведены из подчинения начальников колоний и тюрем, а в феврале 2018 г. вступил в действие приказ, устанавливающий для тюрем гражданские стандарты медпомощи.

Но недостатков по-прежнему больше, отмечается в докладе. Административный кодекс не налагает на правоохранителей обязанности обеспечить присутствие адвокатов. Не всегда у задержанных есть возможность позвонить защитникам, или не всегда к ним допускают адвокатов. Обыски зачастую проводятся под видом осмотра, допрос – под видом оперативной беседы, и такая практика расширяется. Отсутствие требования об обязательном медицинском освидетельствовании задержанных может приводить к несвоевременному вызову врачей и летальным исходам. Отсутствуют программы по работе с домашними насильниками, а защита жертв такого насилия не ведется.

Особое внимание правозащитники уделили нарушениям прав человека на Северном Кавказе. В 2012–2017 гг. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановления по 124 жалобам на насильственные исчезновения на Кавказе и их неэффективное расследование, речь в них шла о 126 уголовных делах по похищению 195 человек, но ни одно из них так и не раскрыто. Ухудшается и положение самих правозащитников: началась системная атака на «Мемориал» с целью прекратить его работу на Кавказе, по сфабрикованным обвинениям задержан руководитель его чеченского отделения Оюб Титиев, перечисляют авторы доклада.

По мнению директора «Общественного вердикта» Натальи Таубиной, расследования дел о пытках ведутся плохо, а созданное в 2012 г. в СКР спецподразделение по расследованию преступлений правоохранителей «так и не заработало». Среди других проблем она выделяет возбуждение дел за «ложный донос» или применение дисциплинарных наказаний против заключенных, жалующихся на пытки. Но если комитет ООН дает рекомендации и есть блок постановлений ЕСПЧ по каким-то делам, то ситуация может меняться к лучшему, отмечает она: «В российском докладе есть попытка показать положительную динамику через различные законодательные нормы, но вот правоприменительная практика не особенно учитывается».

6 человек

было осуждено в России с 2009 по 2017 г. по ст. 302 УК («Принуждение к даче показаний»), по данным Судебного департамента при Верховном суде. В том числе трое – по ч. 2 этой статьи, где речь идет о выбивании показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». Наказание за пытки предусмотрено также ч. 2 ст. 117 («Истязание»), по которой за тот же период было осуждено более 5000 человек, но в этой статье пытки являются лишь одним из восьми отягчающих обстоятельств. Кроме того, иногда пытки подпадают под ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), если это деяние совершено с применением насилия: по этой статье за 9 лет осуждено 11 286 человек, однако за это время число осужденных в год уменьшилось более чем вдвое – с 1771 до 798 человек

Характер нарушений на Кавказе изменился, говорит председатель совета «Мемориала» Олег Орлов: «До начала 2010-х гг. продолжались зачистки, сопровождавшиеся исчезновением людей и вывозом их в фильтрационные пункты. Сейчас этого в массовом порядке нет, но нет и ответов на вопросы комитета ООН о том, каково правовое обеспечение этих мероприятий и были ли наказаны люди, совершавшие нарушения в ходе зачисток». Сейчас по-прежнему речь идет о пытках и внесудебных казнях, но намного ухудшилась ситуация с правозащитниками, добавляет Орлов: «Правозащитная работа в Чечне практически уничтожена, сжигали офисы Комитета по предотвращению пыток и «Мемориала», такого раньше не было. Кроме того, если раньше заявители хотя бы не боялись жаловаться, то сейчас они настолько запуганы, что отказываются что-то говорить».

Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что ведомство уже рассмотрело меморандум международной организации Human Rights Watch и другие альтернативные доклады правозащитников. По процедуре защита шестого доклада России будет проходить два дня, рассказали в пресс-службе: в первый день глава российской делегации информирует об изменениях в законодательстве и правоприменительной практике, а после заслушивания вопросов делегация удаляется для подготовки ответов. На второй день делегация выступает с ответами, а затем, уже без подготовки, отвечает на вопросы членов комитета, и по итогам защиты комитет готовит заключительные замечания. По данным пресс-службы, в состав российской делегации войдут представители Минюста, МИДа, Минобороны, Генпрокуратуры и ФСИН.

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