Как создать новую полицию
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Первое, к чему должен быть готов писатель какой-либо программы реформ в современной России, – это к тому, что любой комплексный план действий во всей своей полноте и сложности будет не только не исполнен, но даже и не принят к исполнению. Российский законодатель поднаторел в умении выдергивать из самой благонамеренной программы отдельные пункты, выгодные участникам законодательного процесса – а именно депутатам, администрации президента и ведомственным лоббистам, поскольку все остальные из процесса исключены. А также вносить свои, дополнительные, пункты. Судьба злополучной пенсионной реформы и хитро продуманного налогового маневра, вылившегося в одностороннее повышение НДС, тому лучшее свидетельство. Ведомственные чиновники в свою очередь замечательно умеют саботировать невыгодные им перемены и форсировать выгодные, зачастую меняя смысл изменений на противоположный.
Все это не изменится в одночасье в тот момент, когда откроется так называемое окно возможностей для реформ; представительству реальных, политических, а не корпоративных интересов еще только предстоит сформироваться – эволюционным путем и в борьбе за поддержку избирателя; контроль над внутриведомственной политикой – материя еще более сложная. Ресурсы тоже будут в большом дефиците – до тех пор, пока нефти будет хватать хотя бы на поддержание штанов, политической воли к реформам не появится. Поэтому ориентироваться придется не на программы, а на отдельные меры: простые как три копейки, прямолинейные и исключающие возможность имитационного исполнения самой своей тупой прямотой.
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