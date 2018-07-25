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Суд отказался арестовать замначальника колонии Ярославля по делу о пытках

Заволжский райсуд Ярославля дал следствию время на сбор доказательств вины замначальника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля Ивана Калашникова, самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках осужденного. Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова, передает «РИА Новости».

Суд не стал арестовывать Калашникова, но продлил срок его задержания на 72 часа, до 28 июля. «За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными», – сказала Сарбунова.

До этого суд арестовал и отправил в СИЗО до 22 сентября четырех фигурантов дела: замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова, старшего инспектора Максима Яблокова, младшего инспектора Сергея Драчева и заместителя дежурного колонии Игоря Богданова. Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Драчев и Ефремов также признали свою вину. Всего по делу о пытках заключенного ярославской колонии проходят шесть фигурантов.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.