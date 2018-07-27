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Руководитель ФСИН призвал не спешить с реформой ведомства

Решение об изменении действующей системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) следует принимать только после всестороннего изучения этого вопроса, заявил журналистам руководитель ведомства Геннадий Корниенко.

«Надо посмотреть, каким способом это осуществить. Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это посмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение», – сказал Корниенко (цитаты по «РИА Новости»), комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко реформировать ФСИН.

Матвиенко ранее заявила, что «потрясена <…> чудовищным преступлением в ярославской колонии» (ИК-1), где надзиратели жестоко избили заключенного. Она призвала провести самое серьезное расследование и применить суровое наказание к «этим нелюдям». Она также раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео с пытками попало к СМИ. «Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», – подчеркивала Матвиенко. Она предложила отделить функции охраны от перевоспитания и социализации. Последними, по мнению Матвиенко, должна заниматься гражданская служба.

По делу о пытках в ИК-1 арестованы семь сотрудников колонии, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника колонии Иван Калашников – под домашний арест.

Ранее Корниенко обещал создать во всех региональных подразделениях ФСИН специальные комиссии, которые проверят все случаи применения физической силы против заключенных за последний год.