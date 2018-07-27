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Архангельское ФСИН назвало недостоверной информацию о пытках правозащитника

Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области.

«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», – говорится в сообщении.

Мохнаткин за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением, указывает ФСИН. По данным ведомства, в 2017 г. в камере проведены ремонтные работы, а Мохнаткин обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями и согласно распорядку посещает душевую два раза в неделю.

Также, по информации ФСИН, Мохнаткин решил прекратить начатую 13 июля голодовку. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывает, уточняет ведомство.

Ранее подруга Мохнаткина Татьяна Пашкевич сообщала, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, а также забирают вещи, переписку и лекарства. ФСИН указывает, что по соответствующему заявлению Мохнаткина от 25 июля проводится проверка.

В 2014 г. Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве на несогласованной акции летом 2010 г. Летом 2016 г. Мохнаткин получил 11 месяцев колонии за оскорбление представителя начальника отряда колонии. В марте 2017 г. ему дали еще два года за дезорганизацию деятельности колонии, с учетом двух ранее вынесенных приговоров – к двум с половиной годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Мохнаткин ударил охранника. Сам правозащитник утверждал, что его избили.