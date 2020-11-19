В Минпросвещения объяснили отказ от перевода младшеклассников на удаленку

По его словам, на карантине по всей России находятся только 26 школ в 11 регионах (около 0,07% от всего количества), на максимуме оно доходило до более 150 (около 1%). На карантин по ОРВИ закрыты сейчас еще 27. Полностью на удаленке сейчас находятся школы только в Оренбургской области. «Школы — это сегодня самое безопасное место, где ребенок может находиться», — заверил Глушко.