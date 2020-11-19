Прощание с художником Бархиным пройдет 21 ноября
Прощание с советским и российским сценографом, народным художником Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Театре Маяковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.
«Прощание с Сергеем Михайловичем Бархиным состоится 21 ноября 2020 года в Театре Маяковского», — сказали в пресс-службе.
Бархин умер в возрасте 82 лет. Он работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева, был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а позднее — художественным руководителем, сценографом Большого театра.
Он оформил более 200 постановок в городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. Он был основателем кафедры сценографии Российской Академии театрального искусства, академиком, членом Союзов архитекторов, Союза художников, Союза театральных деятелей, и Союза писателей Москвы.