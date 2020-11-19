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Прощание с художником Бархиным пройдет 21 ноября

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Прощание с советским и российским сценографом, народным художником Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Театре Маяковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

«Прощание с Сергеем Михайловичем Бархиным состоится 21 ноября 2020 года в Театре Маяковского», — сказали в пресс-службе.

Бархин умер в возрасте 82 лет. Он работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева, был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а позднее — художественным руководителем, сценографом Большого театра.

Он оформил более 200 постановок в городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. Он был основателем кафедры сценографии Российской Академии театрального искусства, академиком, членом Союзов архитекторов, Союза художников, Союза театральных деятелей, и Союза писателей Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных