Прощание с художником Бархиным пройдет 21 ноября

Он оформил более 200 постановок в городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. Он был основателем кафедры сценографии Российской Академии театрального искусства, академиком, членом Союзов архитекторов, Союза художников, Союза театральных деятелей, и Союза писателей Москвы.