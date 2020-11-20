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ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей

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Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД Михаила Черникова.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков). Такие проверки должны быть внедрены», — рассказал Черников. По его словам, индикаторы помогут инспектору за несколько секунд выявить алкоголь и наркотики в организме водителей.

Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд, отметил Черников. Несколько разработанных приборов определяют наличие запрещенных веществ в слюне, другие — в выдыхаемом воздухе. Черников рассказал, что приборы помогут выявить в потоке нетрезвого водителя, которого затем отправят на медосвидетельствование.

В конце июля стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных