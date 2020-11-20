ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков). Такие проверки должны быть внедрены», — рассказал Черников. По его словам, индикаторы помогут инспектору за несколько секунд выявить алкоголь и наркотики в организме водителей.