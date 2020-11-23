Врачи рассказали об ошибках при сдаче теста на коронавирус

«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — рассказала Кожевникова. По ее словам, ложноотрицательные тесты ставят под сомнение статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Тест-системы, которые используются для анализа на коронавирус, имеют международные сертификаты, эффективны и проверены на принципах доказательной медицины, отметила Кожевникова. «Получается, у трети неправильный забор идет? Тогда тоже дефект получается медицинских работников, которые берут эти анализы», — сказала она.