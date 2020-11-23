Врачи рассказали об ошибках при сдаче теста на коронавирус
Перед сдачей тестов на коронавирус пациентам лучше не курить, не сморкаться, не пить, а лаборатории — правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру. Это необходимо для того, чтобы не получить ложноотрицательный результат, сообщил РБК со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней РУДН Галину Кожевникову.
«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — рассказала Кожевникова. По ее словам, ложноотрицательные тесты ставят под сомнение статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Тест-системы, которые используются для анализа на коронавирус, имеют международные сертификаты, эффективны и проверены на принципах доказательной медицины, отметила Кожевникова. «Получается, у трети неправильный забор идет? Тогда тоже дефект получается медицинских работников, которые берут эти анализы», — сказала она.
Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко отметила, что важно, в какой период с момента заражения коронавирусом берется анализ. Если человек заразился недавно, количество вируса в организме может быть низким и тест его не уловит. Если пациент заразился коронавирусом давно, вируса может не быть в зеве или в носовых проходах, так как болезнь уже протекает в нижних отделах дыхательных путей.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 ноября, в России выявлено около 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 1,67 млн пациентов выздоровели, более 36 000 человек скончались от коронавируса. Третий день в стране выявляют более 24 000 новых случаев COVID-19.