Путин назвал долгим 48-часовой норматив тестирования на коронавирус

«Они используются, их обращение ограничено. Во многом это тоже предопределяется стоимостью такого исследования, но мы с учеными Роспотребнадзора все-таки выработали это решение — 48 часов. У нас разные регионы страны, доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных пунктах», — подчеркнула Голикова.