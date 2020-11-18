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Путин назвал долгим 48-часовой норматив тестирования на коронавирус

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение теста на коронавирус в течение 48 часов — это долго. Об этом он сказал на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отныне требование о выполнении теста на коронавирус в течение 48 часов с момента его поступления в лабораторию является обязательным.

«Все-таки норматив проведения тестирования не позднее 48 часов — это тоже долго, двое суток. За это время, если человек болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи, долго», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент напомнил, что в России есть и другие тест-системы, которые дают достаточно объективный результат гораздо быстрее.

«Они используются, их обращение ограничено. Во многом это тоже предопределяется стоимостью такого исследования, но мы с учеными Роспотребнадзора все-таки выработали это решение — 48 часов. У нас разные регионы страны, доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных пунктах», — подчеркнула Голикова.

В России вторые сутки подряд фиксируют рекордное число умерших от коронавируса. За последний день их зарегистрировали 456. Всего выявлено 20 985 случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек.

За весь период пандемии выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528 человек.

Ранее по теме: Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных