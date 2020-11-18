Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена распространению коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
В Карелии — 61,8 случая на 100 тыс. населения, отметила Голикова. В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь
Минимальный показатель заболеваемости зафиксирован в Татарстане — 1,8 на 100 тыс. населения.
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России с 1 октября по 18 ноября вырос в 2,5 раза, заявила вице-премьер. «В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 000 населения», — сказала она.
Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в России контролируемая. Она добавила, что в регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, наблюдается стабилизация ситуации или постепенное замедление распространения инфекции. В регионах, где ограничения не введены, ситуация обратная. В связи с этим вице-премьер призвала власти таких субъектов «принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время».
Сейчас в 79 из 85 регионов России запрещены проведение зрелищно развлекательных мероприятий и работа заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. При этом такие ограничения не действуют в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, Чукотском и Ненецком автономных округах.
Кроме того, в 75 регионах действуют ограничения для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В 80 регионах усилен режим дезинфекции в общественных местах.
По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки коронавирус выявлен у 20 985 человек. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.