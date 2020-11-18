Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в России контролируемая. Она добавила, что в регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, наблюдается стабилизация ситуации или постепенное замедление распространения инфекции. В регионах, где ограничения не введены, ситуация обратная. В связи с этим вице-премьер призвала власти таких субъектов «принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время».