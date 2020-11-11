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Голикова назвала регионы с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

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Самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

«Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тыс. населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва», — сказала она. Вице-премьер добавила, что в целом статистический показатель распространения коронавирусной инфекции в стране превышен в 35 регионах страны. 

При этом самое серьезное, по ее словам, распространение коронавируса отмечено среди граждан 50-64 лет. Граждане старше 65 лет занимают 18% от общего числа заболевших COVID-19.

Голикова отметила, что почти треть (31% ) заразившихся коронавирусом россиян переносит заболевание бессимптомно. Также в России для пациентов с COVID-19 развернуто свыше 253 000 коек, из которых 138 000 оснащены подачей кислорода, а более 30 000 — аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом более 83,4% коечного фонда страны уже занято, отметила Голикова. 

«Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90 процентов, а в четырех регионах более 95 процентов коечного фонда», — сказала она, имея в виду Республику Хакасия, Чувашскую Республику, Ивановскую область и Еврейскую АО. 

По данным оперштаба на 11 ноября, в России за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 человек, из них 19 851 — за последние сутки. При этом 1 369 357 человек выздоровели, 31 593 умерли, 436 010 все еще болеют. Рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом был установлен ранее, 9 ноября, — 21 798. Сегодня также в стране был зафиксирован максимум по числу пациентов с COVID-19, умерших за последние 24 часа, — 432.

Ранее по теме: Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных