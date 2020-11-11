Голикова назвала регионы с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

По данным оперштаба на 11 ноября, в России за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 человек, из них 19 851 — за последние сутки. При этом 1 369 357 человек выздоровели, 31 593 умерли, 436 010 все еще болеют. Рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом был установлен ранее, 9 ноября, — 21 798. Сегодня также в стране был зафиксирован максимум по числу пациентов с COVID-19, умерших за последние 24 часа, — 432.