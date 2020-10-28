Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Ситуация продолжает усложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сказала Голикова.
По ее словам, по данным на конец прошлой недели, в 38 регионах наблюдался устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 18 регионах ситуация нестабильна, в 29 регионах — относительно стабильная, однако в 19 из них ситуация стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости.
В России, по данным на 28 октября, было развернуто 223 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным на утро 27 октября, свободными оставались 19,1% коек, добавила Голикова. В 46 регионах доля свободных коек ниже среднероссийского уровня. В 16 регионах регистрируется наиболее критичная ситуация: в них заняты более 90% коек, в 5 регионах — более 95% коек.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России за сутки было зарегистрировано 16 202 случая заражения коронавирусом. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано почти 27 000 смертей от коронавируса.