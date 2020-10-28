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Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Ситуация продолжает усложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сказала Голикова.

По ее словам, по данным на конец прошлой недели, в 38 регионах наблюдался устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 18 регионах ситуация нестабильна, в 29 регионах — относительно стабильная, однако в 19 из них ситуация стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости. 

В России, по данным на 28 октября, было развернуто 223 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным на утро 27 октября, свободными оставались 19,1% коек, добавила Голикова. В 46 регионах доля свободных коек ниже среднероссийского уровня. В 16 регионах регистрируется наиболее критичная ситуация: в них заняты более 90% коек, в 5 регионах — более 95% коек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России за сутки было зарегистрировано 16 202 случая заражения коронавирусом. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано почти 27 000 смертей от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных