Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

В России, по данным на 28 октября, было развернуто 223 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным на утро 27 октября, свободными оставались 19,1% коек, добавила Голикова. В 46 регионах доля свободных коек ниже среднероссийского уровня. В 16 регионах регистрируется наиболее критичная ситуация: в них заняты более 90% коек, в 5 регионах — более 95% коек.