Путин заявил о дошедшей до регионов первой волне COVID-19

«В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим. На профессиональном уровне работа ведется. Тем не менее и вопросов не мало. Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается по мнению специалистов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».