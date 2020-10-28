Путин заявил о дошедшей до регионов первой волне COVID-19
По мнению специалистов, в некоторых регионах России еще не завершилась первая волна заболеваемости коронавирусом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
«В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим. На профессиональном уровне работа ведется. Тем не менее и вопросов не мало. Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается по мнению специалистов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, необходимо «держать руку на пульсе» и своевременно реагировать на происходящие события.
28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.
По данным оперативного штаба на 28 октября, в целом в России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.