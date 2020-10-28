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Путин заявил о дошедшей до регионов первой волне COVID-19

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По мнению специалистов, в некоторых регионах России еще не завершилась первая волна заболеваемости коронавирусом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим. На профессиональном уровне работа ведется. Тем не менее и вопросов не мало. Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается по мнению специалистов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, необходимо «держать руку на пульсе» и своевременно реагировать на происходящие события.

28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.

По данным оперативного штаба на 28 октября, в целом в России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных