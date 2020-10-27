Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей, а также ограничения на ночную работу общепита и клубов вводились на уровне регионов. В частности, в Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. В ряде других регионов, включая Санкт-Петербург, тогда же была запрещена ночная работа ресторанов и кафе, бань и ночных клубов. В Московской области запрет на посещение развлекательных мероприятий в ночное время действует с 17 октября.