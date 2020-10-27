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Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

Также ресторанам и кафе рекомендовали запретить работать ночью
Илья Лакстыгал Анастасия Шинкеева
Евгений Разумный / Ведомости

Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Постановление вступает в силу 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в постановлении. Исполнение всеобщего масочного режима в регионах должны проконтролировать власти регионов.

Кроме того, в регионах, исходя из санитарной обстановки, рекомендуется вводить ограничения на ночную работу предприятий общепита, кафе и ресторанов, а также развлекательных мероприятий, следует из документа.

Кроме того, Роспотребназор рекомендовал региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Наконец, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).

Ранее по теме: Власти Москвы опубликовали инструкцию по получению QR-кода для ночных заведений

Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей, а также ограничения на ночную работу общепита и клубов вводились на уровне регионов. В частности, в Москве с 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. В ряде других регионов, включая Санкт-Петербург, тогда же была запрещена ночная работа ресторанов и кафе, бань и ночных клубов. В Московской области запрет на посещение развлекательных мероприятий в ночное время действует с 17 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных