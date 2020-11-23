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Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года

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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» поступит в гражданский оборот до конца 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. 

«Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — говорится в сообщении. Выпущено 25 000 доз вакцины, еще столько же будет произведено до конца года, рассказали в ведомстве. 

В Роспотребнадзоре также отметили, что первый компонент вакцины ввели первым пяти добровольцам старше 60 лет.

Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона». Серьезных побочных эффектов после вакцинации не выявлено, на болезненность в месте укола пожаловались шесть добровольцев. 

14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» – была зарегистрирована в России в августе, ее разработал Центр им. Гамалеи.

Ранее по теме: Производитель: «Спутник V» будет стоить намного дешевле западных вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных