Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года

14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» – была зарегистрирована в России в августе, ее разработал Центр им. Гамалеи.