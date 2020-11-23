Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года
Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» поступит в гражданский оборот до конца 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — говорится в сообщении. Выпущено 25 000 доз вакцины, еще столько же будет произведено до конца года, рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что первый компонент вакцины ввели первым пяти добровольцам старше 60 лет.
Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона». Серьезных побочных эффектов после вакцинации не выявлено, на болезненность в месте укола пожаловались шесть добровольцев.
14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» – была зарегистрирована в России в августе, ее разработал Центр им. Гамалеи.