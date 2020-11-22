Производитель: «Спутник V» будет стоить намного дешевле западных вакцин

«Перевод фармацевтического лексикона: объявленная цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-$37 за дозу фактически означает их цену $39 и $50-$74 за человека. Вакцины Pfizer, Sputnik V и Moderna требуют две дозы на человека. Цена на "Спутник V" будет намного ниже», — говорится в сообщении.