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Производитель: «Спутник V» будет стоить намного дешевле западных вакцин

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Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи, будет стоить значительно дешевле вакцин Pfizer и Moderna, сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.

«Перевод фармацевтического лексикона: объявленная цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-$37 за дозу фактически означает их цену $39 и $50-$74 за человека. Вакцины Pfizer, Sputnik V и Moderna требуют две дозы на человека. Цена на "Спутник V" будет намного ниже», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций, стоимость вакцины «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе.

Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что стоимость разрабатываемой ими вакцины составит $25-37 в зависимости от объема заказа. Он назвал эту цену справедливой, отметив, что компания не «стремится к максимальной прибыли».

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса — от Центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Путин: Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных