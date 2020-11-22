Производитель: «Спутник V» будет стоить намного дешевле западных вакцин
Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи, будет стоить значительно дешевле вакцин Pfizer и Moderna, сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.
«Перевод фармацевтического лексикона: объявленная цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-$37 за дозу фактически означает их цену $39 и $50-$74 за человека. Вакцины Pfizer, Sputnik V и Moderna требуют две дозы на человека. Цена на "Спутник V" будет намного ниже», — говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций, стоимость вакцины «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе.
Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что стоимость разрабатываемой ими вакцины составит $25-37 в зависимости от объема заказа. Он назвал эту цену справедливой, отметив, что компания не «стремится к максимальной прибыли».
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса — от Центра им. Чумакова.