Путин: Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам

«Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», — заключил российский президент.