Путин: Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам
Россия готова предоставить отечественные вакцины от коронавируса нуждающимся странам, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите G20.
Путин пояснил, что Россия выступает в поддержку проекта ключевого решения саммита, направленного на повышение доступности эффективных и безопасных вакцин от коронавируса.
«И наша страна, Россия конечно готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины: это первая зарегистрированная в мире вакцина "Спутник V" на платформе аденовирусных векторов человека; готова и вторая российская вакцина – "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра; на подходе третья российская вакцина», — рассказал президент.
Мировое сообщество должно задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки и обеспечить все население Земли надежной защитой, добавил Путин.
«Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», — заключил российский президент.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.