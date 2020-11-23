Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

В середине октября Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией, а с 1 ноября — с Японией. С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда.