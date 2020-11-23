Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией
Венесуэла с 23 ноября возобновляет авиасообщение с Россией, говорится в сообщении Национального института гражданской авиации (INAC).
«INAC информирует о возобновлении коммерческих рейсов в Россию и Боливию с 23 ноября, а также в Мексику, Доминиканскую Республику, Иран, Турцию и Панаму», — говорится в сообщении.
В середине октября Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией, а с 1 ноября — с Японией. С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда.
Ранее Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.