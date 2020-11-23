МВД изъяло у криминальной группировки более тонны наркотиков

В трех подпольных лабораториях задержаны и заключены под стражу 12 участников криминальной организации. Установлена также причастность к ее деятельности еще 10 украинцев и россиян, осуществлявших производство и продажу синтетических наркотиков во Владимирской области. Они также заключены под стражу. Уголовное дело в отношении них было возбуждено ранее, оба дела соединены в одно производство.