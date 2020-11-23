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Общество

МВД изъяло у криминальной группировки более тонны наркотиков

Ведомости

Более тонны наркотиков изъято у одного из крупнейших поставщиков в стране, сообщила пресс-служба МВД России.

«Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», — говорится в сообщении. 

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. Криминальная организация в особо крупном размере производила синтетические наркотики в Московском регионе и Ивановской области и поставляла их оптом в разные регионы России. 

Преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 г. и функционировало до февраля 2020 г. Производили запрещенные вещества граждане Украины, поставляли через тайники-закладки – граждане Молдавии и России. Продажа осуществлялась в магазине в теневом сегменте интернета. 

В трех подпольных лабораториях задержаны и заключены под стражу 12 участников криминальной организации. Установлена также причастность к ее деятельности еще 10 украинцев и россиян, осуществлявших производство и продажу синтетических наркотиков во Владимирской области. Они также заключены под стражу. Уголовное дело в отношении них было возбуждено ранее, оба дела соединены в одно производство. 

«Руководителям и участникам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ, которыми установлено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных