МВД изъяло у криминальной группировки более тонны наркотиков
Более тонны наркотиков изъято у одного из крупнейших поставщиков в стране, сообщила пресс-служба МВД России.
«Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. Криминальная организация в особо крупном размере производила синтетические наркотики в Московском регионе и Ивановской области и поставляла их оптом в разные регионы России.
Преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 г. и функционировало до февраля 2020 г. Производили запрещенные вещества граждане Украины, поставляли через тайники-закладки – граждане Молдавии и России. Продажа осуществлялась в магазине в теневом сегменте интернета.
В трех подпольных лабораториях задержаны и заключены под стражу 12 участников криминальной организации. Установлена также причастность к ее деятельности еще 10 украинцев и россиян, осуществлявших производство и продажу синтетических наркотиков во Владимирской области. Они также заключены под стражу. Уголовное дело в отношении них было возбуждено ранее, оба дела соединены в одно производство.
«Руководителям и участникам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ, которыми установлено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.